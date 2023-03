Tak tanio jeszcze nie było. Świetna promocja na flagowy smartfon znanej marki

Wszyscy doskonale wiemy, że flagowe modele smartfonów cechują się nie tylko świetną specyfikacją i wydajnością, ale również naprawdę wysoką ceną. Tym bardziej cieszy fakt, że właśnie pojawiła się promocja, dzięki której można sporo zaoszczędzić przy zakupie flagowego modelu marki vivo.

vivo X80 Pro – co oferuje?

Smartfon to flagowy model producenta, który – jak możecie przeczytać w recenzji vivo X80 Pro na Tabletowo.pl – „staje do walki z najlepszymi”. Warto podkreślić, że w teście ten sprzęt otrzymał 9 na 10 możliwych do zdobycia punktów. Co producent umieścił na pokładzie tego smartfona?

vivo X80 Pro (fot. Tabletowo)

Urządzenie oferuje użytkownikom wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78 cala, rozdzielczości 3200×1440 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Motorem napędowym smartfona jest procesor Snapdragon 8 Gen 1 z Adreno 730, który jest wspierany przez 12 GB RAM. Ponadto producent umieścił w X80 Pro 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. Za dostarczanie energii do podzespołów odpowiada w tym modelu akumulator o pojemności 4700 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 80 W, a także 50 W ładowanie indukcyjne.

Na uwagę zasługuje również konfiguracja aparatów flagowego vivo. Aparat główny to 50 Mpix sensor z przysłoną f/1.57 i OIS. Oprócz tego na pokładzie znalazła się 48 Mpix jednostka z ultraszerokokątnym obiektywem i przysłoną f/2.2, portretowy 12 Mpix aparat z gimbalem oraz obiektyw peryskopowy z zoomem optycznym 5x i cyfrowym HyperZoom 60x.

Świetna promocja na flagowca

vivo X80 Pro, oprócz świetnej specyfikacji, cechuje się też wysoką ceną. W dniu swojej premiery flagowiec producenta kosztował 5999 złotych i jego cena utrzymuje się na tym poziomie aż do dziś, w niemal wszystkich sklepach.

Jeśli polowaliście na atrakcyjną okazję, żeby kupić tego flagowca, to mam dla Was dobre informacje. W sklepie x-kom do 26 marca 2023 roku obowiązuje promocja, dzięki której ten sprzęt można kupić sporo taniej.

Cena vivo po skorzystaniu z kodu rabatowego (fot. Tabletowo.pl)

Wystarczy, że przy składaniu zamówienia w aplikacji lub bezpośrednio na stronie internetowej zastosujecie kod rabatowy „wiosna-gsm”. Wówczas cena vivo X80 Pro spadnie do 4799 złotych. To oznacza, że można zaoszczędzić 1200 złotych. To okazja, która naprawdę nie zdarza się często.