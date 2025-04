YouTube Music testuje nowe funkcje. Google wyraźnie inspiruje się tym, co działa na TikToku i Instagramie. Ale spore zmiany szykują się też właśnie na tych dwóch platformach.

YouTube Music inspiruje się… TikTokiem i Instagramem

Nowa funkcja YouTube Music pozwala użytkownikom dodawać utwory do ulubionych za pomocą… podwójnego stuknięcia. Tak, dobrze czytacie – jest to rozwiązanie znane już z TikToka czy Instagrama, gdzie dwa tapnięcia w ekran oznaczają polubienie treści. W aplikacji YouTube Music opcja ta działa obecnie w widoku „Now playing” i ma na celu uproszczenie interakcji z muzyką.

To kolejny krok w stronę uczynienia YouTube Music bardziej przypominającego platformy społecznościowe. Trzeba też przyznać, że Google próbuje po prostu nadgonić, ponieważ ludzie spędzają coraz więcej czasu właśnie na oglądaniu rolek i gesty podwójnego stuknięcia, by zostawić „serduszko”, weszły już im mocno w nawyk.

Nowość została dodana do kodu wersji 8.03.51 aplikacji YouTube Music i ma być teraz stopniowo udostępniania użytkownikom.

źródło: Android Authority

Inne platformy też eksperymentują

YouTube nie jest oczywiście jedyną aplikacją, która eksperymentuje z nowymi funkcjami i usprawnieniami. Instagram, a właściwie jego CEO Adam Mosseri, zapowiedział właśnie funkcję o nazwie Blend, a po polsku Miks, która umożliwia tworzenie wspólnych feedów Reelsów pomiędzy znajomymi.

Zapytacie czym różni się to od wysyłania do grupy rolek na Instagramie? W praktyce oznacza to coś w rodzaju wspólnego, spersonalizowanego kanału, który zawiera treści podobające się obu użytkownikom (a przynajmniej w zamyśle algorytmów). Nowość działa w ramach prywatnych wiadomości i przypomina nieco playlisty tworzone wspólnie w Spotify. Miks ma łączyć znajomych na bazie ich gustów i oglądanych materiałów. Dla mnie brzmi to jak kolejne narzędzie zwiększające czas spędzany w aplikacji.

TikTok również rozwija nowe narzędzia. Najnowszym eksperymentem jest funkcja Footnotes, czyli odpowiednik Community Notes znanego z platformy X. Footnotes pozwalają wybranym użytkownikom dodawać kontekst i uzupełnienia do publikowanych filmów, aby przeciwdziałać dezinformacji. Co ciekawe, notki publikowane są dopiero wtedy, gdy różnorodne grupy użytkowników uznają je za pomocne. Ma to ograniczyć stronniczość.