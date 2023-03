Marka vivo nawiązała współpracę z Onetem. Normalnie musiałbyś za to płacić

To nie błąd w tytule, chociaż taka współpraca jest naprawdę zaskakująca. Jeśli kupiłeś niedawno smartfon marki vivo, to możesz skorzystać z ciekawej promocji i zgarnąć dostęp do Onet Premium nawet na rok. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić.

Co to Onet Premium?

Onet Premium to usługa działająca w formie subskrypcji, która pozwala na nieograniczony dostęp do treści wydawanych przez wybranych polskich i zagranicznych wydawców, w tym „Newsweek”, „Forbes”, „Forbes Women”, „Przegląd Sportowy”, „Auto Świat”, „Politico” czy „Die Welt”.

Dodatkowo subskrybent otrzymuje materiały opracowane przez redakcję Onetu specjalnie na tę platformę, wydania PDF tygodników i magazynów, dostęp do Onet Audio oraz Newsweek Learning English. Ponadto wykupując usługę, użytkownik może korzystać z serwisów Onetu bez reklam.

Dostęp do usługi Onet Premium można wykupić w formie miesięcznej, automatycznie odnawialnej subskrypcji, za która trzeba zapłacić 9,90 złotych przez pierwsze 3 miesiące, a następnie 19,90 złotych miesięcznie. Istnieje też możliwość wykupienia dostępu na rok w formie jednorazowej płatności za 99 złotych. Nietrudno policzyć, że bardziej opłaca się ta druga, roczna opcja.

Cennik Onet Premium (fot. Tabletowo.pl)

Kupiłeś smartfon vivo – nie płacisz

Chiński producent smartfonów vivo nawiązał współpracę, z Onet Premium. W jej wyniku Onet przewidział dla klientów darmowy dostęp do swojego pakietu premium na 3 miesiące, 6 miesięcy oraz 12 miesięcy. Co zrobić, żeby skorzystać z promocji?

Po pierwsze, trzeba być posiadaczem smartfona vivo zakupionego od 1 marca 2023 roku, lub kupić urządzenie tego producenta do 31 maja tego roku. Następnie należy wejść na specjalną stronę internetową, wybrać pakiet promocyjny, który zależny jest od modelu zakupionego smartfona, a następnie zarejestrować się na platformie Onet Premium. Później wystarczy już tylko wpisać kod promocyjny, którym jest numer IMEI smartfona vivo. Z promocji można skorzystać do 30 czerwca 2023 roku.

Jakie modele biorą udział w tej ofercie? Po zakupie poniższych modeli smartfonów vivo można zyskać dostęp do Onet Premium odpowiednio na: