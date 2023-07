Nowy smartfon vivo na horyzoncie. Oczywiście nie w Polsce

Część z Was pewnie tą informację doskonale pamięta – przeszło miesiąc temu chińska marka vivo ogłosiła opuszczenie polskiego rynku. Jest to równoznaczne z tym, że w naszym kraju nie ujrzymy już nowych smartfonów tego producenta, ale bynajmniej nie oznacza to, że marka całkowicie zwija żagle. Na innych rynkach firma wciąż działa i szykuje się do premier kolejnych urządzeń, a Y27 5G to jedno z nich. Co już o nim wiemy?

Specyfikacja techniczna vivo Y27 5G

Na początku warto wspomnieć, że to nie jest całkowicie nowy model, a sama jego nazwa mogła się już Wam obić o uszy. Otóż vivo Y27 po raz pierwszy zadebiutował na rynku w 2014 roku. Parę dni temu już pisaliśmy o zbliżającej się premierze odświeżonego Y27 4G. Jak się okazuje, producent przygotowuje również wariant z modemem 5G.

Względem wspomnianej już opcji 4G urządzenie otrzyma inny procesor. Jednostką napędzającą będzie tutaj również mocniejszy układ MediaTek Dimensity 6020, podczas gdy Y27 4G wyposażono w Helio G85. Wraz z nim współpracować będzie 6 GB RAM oraz 128 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabraknie też popularnej teraz funkcji rozszerzania RAM-u przy pomocy pamięci wbudowanej.

Procesor to jednak nie jedyna różnica. Y27 5G zostanie wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,64 cala o rozdzielczości Full HD+ (model 4G otrzyma ekran HD+). W ekranie umieszczony zostanie aparat do selfie 8 Mpix, w nieco przestarzałym już otworze w kształcie łezki.

vivo Y27 5G (źródło: passionategeekz)

A jeśli już jesteśmy przy możliwościach fotograficznych – na pleckach umieszczona zostanie masywna wyspa, na której znajdą się dwa obiektywy, a w zasadzie jeden użyteczny. Ten główny będzie mieć rozdzielczość 50 Mpix, drugi zaś to skromne 2 Mpix, najpewniej do wykrywania głębi, zatem w codziennym użytkowaniu niemalże zbędny.

Całość ma zasilać akumulator o dość sporej pojemności wynoszącej 5000 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 44 W. Konstrukcja telefonu zyska certyfikat IP54, dający odporność na zachlapania. Smartfon po wyjęciu z pudełka powinien pracować pod kontrolą systemu Android 13, oczywiście z autorską nakładką vivo – FuntouchOS.

Data premiery i cena

Wedle przecieków, nowy vivo Y27 5G zostanie zaprezentowany na początku tylko w Indiach, równolegle z modelem Y27 4G. Premiera urządzeń powinna odbyć się jeszcze w tym miesiącu – nieoficjalnie mówi się o dacie 20 lipca. Smartfon ma być dostępny w dwóch wersjach kolorystycznych: czarnej oraz mieniącej się fioletowej.

Póki co nie pojawiły się żadne konkretne informacje o potencjalnej cenie urządzenia. Warto jednak zaznaczyć, że Y27 4G ma zostać wyceniony na 15999 rupii indyjskich (~800 złotych), zatem w przypadku Y27 5G należy się spodziewać nieco wyższej ceny. Nie wiadomo też, czy smartfon zadebiutuje na innych rynkach, poza tym indyjskim.