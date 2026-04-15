Abonament RTV zastąpi opłata audiowizualna. Zapłaci ją prawie każdy

Już od długiego czasu mówi się o tym, że abonament RTV zostanie zlikwidowany. Pojawiały się jednak różne pomysły na finansowanie mediów publicznych w nowy sposób. Najnowszy zakłada, że zastąpi go opłata audiowizualna, której płacenia trudno będzie uniknąć.

Abonament RTV ma zastąpić opłata audiowizualna

Abonament RTV jest obowiązkową opłatą od ponad 20 lat i Poczta Polska – za pośrednictwem Centrum Obsługi Finansowej – może sprawdzić, czy dany mieszkaniec Polski wywiązuje się z obowiązku rejestracji odbiornika radiowego lub/i telewizyjnego. Jeżeli nie – ma prawo nałożyć za to karę finansową. W 2026 roku może ona wynosić od 285 do nawet 915 złotych.

Abonament RTV płaci regularnie jednak relatywnie niewielki odsetek zobowiązanych do tego osób, dlatego rząd stale dofinansowuje działalność mediów publicznych miliardami złotych. W związku z tym od lat pojawiają się pomysły, aby zmienić sposób, w jaki mieszkańcy Polski składają się na radio i telewizję publiczną.

W styczniu 2026 roku światło dzienne ujrzała informacja, że abonament RTV zostanie zlikwidowany i od 2027 roku media publiczne zaczną być finansowane z rządowych pieniędzy. Mieszkańcy Polski nie utrzymywaliby zatem ich bezpośrednio, tylko pośrednio, poprzez podatki, bowiem rząd nie ma „własnych pieniędzy” – dysponuje przede wszystkim tym, co zbierze od ludzi i przedsiębiorstw (w różny sposób).

Wygląda jednak na to, że ten scenariusz się nie ziści. Dziennik.pl donosi bowiem, że od 2027 roku abonament RTV zastąpi opłata audiowizualna, która będzie pobierana przez urząd skarbowy podczas rozliczania podatku dochodowego.

Ile będzie wynosić opłata audiowizualna w 2027 roku i kto nie będzie musiał jej płacić?

Opłata audiowizualna ma początkowo wynosić około 8-9 złotych miesięcznie, zatem w skali roku (prawie) każdy podatnik zapłaci ~100-110 złotych. Dla przypomnienia, abonament RTV w 2026 roku kosztuje 9,50 złotych miesięcznie za odbiornik radiowy oraz 30,50 złotych za odbiornik radiowy i telewizyjny. Przy płatności za więcej miesięcy z góry można uzyskać zniżkę.

Opłata audiowizualna będzie jednak rokrocznie waloryzowana, co oznacza, że w kolejnych latach jej wysokość może być wyższa. Jednocześnie część mieszkańców Polski zostanie zwolniona z obowiązku jej uiszczania. Konkretniej mają to być:

osoby, które ukończyły 75. rok życia,

uczniowie i studenci do 26. roku życia,

osoby o niskich dochodach (tj. poniżej płacy minimalnej),

osoby z niepełnosprawnościami,

osoby bezrobotne.

Dziennik.pl informuje też, że mimo iż opłata wizualna zastąpi abonament RTV, to Poczta Polska wciąż będzie mogła (próbować) ściągać zaległe należności – dostanie na to czas do 31 grudnia 2028 roku. Dopiero z dniem 1 stycznia 2029 roku ulegną one przedawnieniu.