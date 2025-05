Najpierw live, potem zakupy. TikTok Shop może pojawić się w Polsce

Nawet najlepszy produkt na świecie może odnieść finansową porażkę, jeżeli nie dotrze do szerokiej grupy odbiorców. Dlatego ważne jest, abyśmy potrafili dotrzeć do potencjalnych klientów. Niektórym firmom wkrótce może pomóc w tej kwestii TikTok Shop udostępniony w Polsce.

Czym jest live-commerce?

Klasyczna forma transakcji, istniejąca od kiedy jeden jaskiniowiec chciał się wymienić kamyczkiem z innym jaskiniowcem, opierała się na bardzo prostym mechanizmie – ja oglądam interesujący mnie przedmiot i – w przypadku chęci pozyskania go – oferuję ci coś w zamian. W tej narracji kluczowe jest słowo „oglądam”. Przez tysiące lat preferowaliśmy obejrzeć to, co kupujemy na żywo. Z pewnością przed erą internetu istniały sposoby na „kupowanie bez oglądania”, jednak podejrzewam, że nie stanowiły dominującej formy.

W dzisiejszych czasach w sieci kupujemy coraz częściej i coraz więcej – odzież, elektronikę, meble czy produkty spożywcze. Najczęściej swoją decyzję opieramy na zdjęciach, rzadziej na nagranych wcześniej materiałach wideo.

I tutaj wchodzi na rynek nowy sposób komunikacji z klientami – wideo w social media i transmisje na żywo, w trakcie których możemy pokazać, jak dany przedmiot wygląda w obiektywie kamery. Bez marketingowych, wypolerowanych ujęć, za to z opcją zobaczenia czegoś pod każdym kątem, czy możliwością wejścia w interakcję ze sprzedającym.

Choć trend dotarł już do Polski w postaci prowadzonych przez niektóre sklepy relacji na żywo na platformach społecznościowych, nie zyskał jeszcze takiej popularności, jak w innych krajach. Niewykluczone, że jednym z powodów jest fakt, że social media nie oferują odpowiednich narzędzi umożliwiających łatwą sprzedaż live-commerce. TikTok Shop może to zmienić.

TikTok Shop wkrótce w Polsce

Jak podaje serwis XYZ – chiński gigant przygotowuje się do wdrożenia swojej platformy sprzedażowej w Polsce. TikTok Shop od kilku lat dostępny jest w USA, gdzie w 2024 roku miał 170 milionów użytkowników i GMV (gross market value – wartość sprzedanych towarów) na poziomie 9 miliardów dolarów. W grudniu 2024 roku platforma wystartowała w Hiszpanii i Irlandii, natomiast w marcu 2025 roku – w Niemczech, Francji i we Włoszech. W przypadku Polski nieoficjalnie mówi się o pierwszej połowie 2026 roku.

TikTok Shop (źródło: TikTok)

Czy TikTok Shop mógłby odnieść sukces w Polsce? Jest to całkiem prawdopodobny scenariusz – XYZ wspomina, że live-commerce to dynamicznie rozwijająca się gałąź systemu sprzedaży. W wielu krajach ma ona jednak do pokonania kilka przeszkód – brak zintegrowanych narzędzi sprzedażowych, niska rozpoznawalność oraz wysokie koszty produkcji.

Choć w Polsce funkcjonuje platforma Shoper Live, to nie ma ona takich zasobów finansowych ani rozpoznawalności, jakimi dysponuje TikTok. Jeżeli gigant połączy odpowiedni start z uświadamianiem klientów, że sprzedaż w postaci transmisji na żywo jest bezpieczną i nowoczesną metodą na dokonywanie zakupów, live-commerce może doczekać się przełomu w naszym kraju.