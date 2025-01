GeForce Now na Steam Decku. Graj w najnowsze gry w 4K!

Podczas CES 2025 dość niespodziewanie Nvidia poinformowała o tym, że wkrótce jej flagowa usługa grania w chmurze, czyli GeForce Now, trafi na Steam Decka. To dość spory przełom w mobilnym graniu i komforcie użytkowników handhelda autorstwa Valve. Co wiemy o tej kooperacji?

GeForce Now na Steam Decku

Jedną z najbardziej popularnych usług do grania w chmurze jest GeForce Now. To flagowy produkt Nvidii, która stawia na promowanie właśnie tej usługi. W listopadzie ubiegłego roku technologiczny gigant postanowił nieco zmienić zasady zabawy i wprowadził limity do GeForce Now. Teraz czas na kolejne zmiany, ale tym razem pozytywne. Mianowicie podczas CES 2025 ogłoszono, że GeForce Now będzie wkrótce dostępny na Steam Decku.

Co ciekawe, handheld Valve charakteryzuje się pewnymi ograniczeniami, które są uwypuklone przy ogrywaniu gier AAA, dostępnych na Steamie. Warto jednak podkreślić, że w przypadku grania w chmurze nie będą one występować, dlatego można będzie korzystać z najwyższej jakości, jaką oferuje GeForce Now. To samo zresztą deklaruje Nvidia, twierdząc, że „gracze już niedługo uruchomią na tym urządzeniu swoje ulubione tytuły w najwyższej jakości gwarantowanej przez karty graficzne GeForce RTX”.

Co więc to oznacza dla graczy? Możliwość ogrywania najnowszych tytułów w 4K, z włączonym HDR, a także RTX On. Do tego otrzymają pełne wsparcie dla usługi, takie samo jak w przypadku grania np. na PC czy smartfonach. Na razie nie wiadomo, kiedy dokładnie usługa trafi na handheld Valve, ale zapewne wydarzy się to w najbliższych tygodniach.

GeForce Now nie tylko na Steam Decku

GeForce Now znacząco zwiększy swój zasięg. Wkrótce trafi nie tylko na Steam Decka, ale także inne, nowe platformy. Mowa tutaj o Apple Vision Pro oraz Meta Quest 3, 3s i Pico. Tutaj również użytkownicy będą mogli korzystać z wszystkich dobrodziejstw, jakie oferuje Nvidia, czyli Ray Tracing czy DLSS.

Dowiedzieliśmy się również, że w dniu swoich premier do usługi trafią Doom: The Dark Ages i Avowed. Z kolei w tym tygodniu bibliotekę obsługiwanych gier rozszerzyły takie tytuły jak: