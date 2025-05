Nowy odkurzacz Samsunga jest lekki i inteligentny

Na polskim rynku zadebiutował nowy model odkurzacza. Samsung Bespoke AI Jet Lite wyróżnia się lekkością i inteligentnymi funkcjami. Co jeszcze oferuje?

Południowokoreański producent wprowadza na polski rynek nowy, bezprzewodowy odkurzacz. Samsung Bespoke AI Jet Lite oferuje moc ssącą do 280 W, generowaną przez silnik Hexa Jet, pracujący z prędkością 140 tysięcy obrotów na minutę. Z kolei tryb AI 2.0 pozwala na automatyczne rozpoznawanie czyszczonej powierzchni: od dywanów i wykładzin, po podłogi twarde.

Dzięki sztucznej inteligencji odkurzacz samodzielnie dostosowuje moc ssania i prędkość obrotów elektroszczotki, która ma skutecznie zbierać włosy dzięki wałkowi o wklęsłym kształcie. Ponadto nowy odkurzacz Samsunga może zostać wyposażony w podwójne nakładki mopujące, aby zwalczyć zanieczyszczenia z podłóg twardych.

Bespoke AI Jet Lite (źródło: Samsung)

Producent deklaruje, że model Bespoke AI Jet Lite z pomocą trybu AI jest w stanie odkurzyć z maksymalną skutecznością i jednocześnie przy niskim zużyciu energii. Konstrukcja odkurzacza nastawiona jest na wygodę i komfortowe użycie.

Samsung zaznacza, że model ten wyróżnia się lekkością. W pełni wyposażony odkurzacz Bespoke AI Jet Lite waży 2,49 kilograma, natomiast sam korpus do sprzątania ręcznego to zaledwie 1,45 kilograma. Sprzęt oferuje podświetlenie do uwidaczniania kurzu w zaciemnionych miejscach.

Nowy odkurzacz Samsunga ma dbać nie tylko o czystość powierzchni, ale także powietrza w domu. Sprzęt został wyposażony w zaawansowany system filtracji HEPA, którego zadaniem jest wychwytywanie do 99,999% drobnych cząsteczek kurzu, pyłu i alergenów. Poszczególne elementy systemu filtracji oraz pojemnik na kurz można łatwo zdemontować i umyć pod bieżącą wodą.

W zestawie z odkurzaczem Samsung Bespoke AI Jet Lite znajduje się też zaawansowana stacja czyszcząca All-in-One, która zajmie się ładowaniem akumulatora oraz automatycznym opróżnieniem pojemnika z kurzu wprost do szczelnego worka. Według deklaracji producenta, pełne naładowanie akumulatora pozwala na ciągłe odkurzanie do 60 minut.

Bespoke AI Jet Lite (źródło: Samsung)

Samsung Bespoke AI Jet Lite – dostępność, zestawy akcesoriów i cena

Nowy odkurzacz sprzedawany jest w czterech różnych konfiguracjach. Poszczególne modele różnią się zestawami akcesoriów.

Model odkurzacza Bespoke AI Jet Lite pet 280W Bespoke AI Jet Lite complete 280W Bespoke AI Jet Lite complete extra 280W Bespoke AI Jet Lite pro extra 280W Mini elektroszczotka Pet Tool+ TAK TAK TAK TAK Końcówka do kurzu TAK TAK TAK TAK Szczelinówka TAK TAK TAK TAK Elastyczna końcówka TAK TAK TAK TAK Wielorazowe nakładki mopujące NIE NIE NIE TAK Jednorazowe mokre ściereczki (10 sztuk) NIE NIE NIE TAK Dodatkowa ładowarka baterii NIE NIE TAK TAK Stojak na akcesoria TAK TAK TAK TAK Cena 3399 złotych 3499 złotych brak informacji 4099 złotych