Dobra aplikacji do muzyki na Android Auto? Sprawdź nową wersję VLC

Jedną z najczęściej używanych funkcji w Android Auto jest z pewnością możliwość odtwarzania muzyki. W związku z tym, warto poszukać odpowiedniej aplikacji, która spełni nasze wymagania. Niewykluczone, że dobrym wyborem okaże się odtwarzacz multimediów VLC.

Odświeżony interfejs i kilka usprawnień

Aplikacja VLC zdobyła spore uznanie na desktopie, stając się dla wielu osób najlepszym odtwarzaczem różnych multimediów, a w szczególności filmów. Dostępna jest ona również na urządzeniach mobilnych, zarówno na sprzęcie z iOS, jak i Androidem. Ostatnia z wymienionych wersji właśnie doczekała się większej aktualizacji.

VLC, oznaczony jako 3.4, wyszedł z testów beta i jest wdrażany w stabilnym wydaniu w Google Play. Wśród głównych nowości należy wymienić odświeżony interfejs. Całość prezentuje się teraz po prostu bardziej atrakcyjnie dla oka, a także nowocześniej. Chociaż nie określiłbym go najładniejszym odtwarzaczem muzyki na Androida, to z pewnością nie można powiedzieć, że jest brzydki.

(fot. Android Police)

Najnowsza aktualizacja aplikacji VLC wprowadza również funkcję zakładek, która powinna przydać się przy dłuższych audiobookach czy podcastach. Teraz powrót do konkretnego fragmentu będzie odczuwalnie wygodniejszy. Ponadto dodany został nowy ekran powitalny, którego zadaniem jest przedstawienie użytkownikom najważniejszych funkcji i zmian w aplikacji, co z kolei powinno ułatwić rozpoczęcie korzystania z aplikacji.

Zmieniony wygląd w trybie Android Auto

VLC to jedna z wielu aplikacji, która zapewnia wsparcie dla oprogramowania Google przeznaczonego dla kierowców. Należy zaznaczyć, że obsługa Android Auto nie jest tutaj żadną nowością, aczkolwiek w nowej wersji twórcy wprowadzili zmieniony interfejs.

Poruszanie się po aplikacji stało się łatwiejsze, a to za sprawą wdrożenia nowych skrótów. Pozwalają one szybko dotrzeć do m.in. ekranu domowego, zapisanych playlist czy biblioteki muzyki. Warto zwrócić uwagę, że interfejs jest minimalistyczny i uproszczony, więc obsługa w samochodzie nie wymaga od kierowcy poświęcania sporo uwagi.

(fot. Android Police)

Oczywiście VLC nie jest aż tak popularny na platformie Google, jak chociażby Spotify, ale może okazać się świetnym wyborem dla osób, które preferują przede wszystkim odtwarzania plików lokalnie zapisanych na smartfonie.

Opisana aktualizacja powinna być już dostępna w Google Play dla wszystkich użytkowników.