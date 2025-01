Kolejna tajemnica Samsunga Galaxy S25 Slim odkryta. Dobre wieści

Nie jest już tajemnicą, że producent z Korei Południowej pracuje nad czwartym modelem z serii Galaxy S25. Smartfon Samsung Galaxy S25 Slim wciąż jednak skrywa wiele tajemnic, ale jedna z nich została właśnie odkryta.

Taki procesor otrzyma smartfon Samsung Galaxy S25 Slim

W bazie Geekbench dostrzeżono model o nazwie samsung SM-S937U, pod którym skrywać się ma smartfon Samsung Galaxy S25 Slim. Z informacji, podawanych przez benchmark, wynika, że wyposażono go w procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite z dwoma rdzeniami o maksymalnej częstotliwości taktowania 4,47 GHz i sześcioma z zegarem do 3,53 GHz.

Wiele osób z pewnością ucieszy fakt, że Koreańczycy zdecydowali się wykorzystać w nim układ amerykańskiego producenta, a nie SoC Exynos 2500, który trafi do Galaxy Z Flip 7. Co więcej, podobnie jak pozostałe modele z serii Galaxy S25, otrzyma on „podkręconą” wersję „for Galaxy” (standardowo taktowanie sięga bowiem 4,32 GHz). Wynik testu Multi-Core jest jednak zaskakująco niski, ale może to wynikać z tego, że jest to przedprodukcyjne urządzenie.

Wynik testu Samsunga Galaxy S25 Slim w Geekbench (źródło: Geekbench)

Smartfon Samsung Galaxy S25 Slim nie jest skazany na sukces?

Podczas gdy Koreańczycy podjęli decyzję o wprowadzeniu tego modelu na rynek, równocześnie nie są pewni, czy odniesie on spektakularny sukces. Z Korei Południowej płyną bowiem wieści, że początkowo planują wyprodukować tylko około 3 miliony egzemplarzy, aby „wybadać” reakcję klientów na ten smartfon.

Na pewno ich uwagę zwróci smukłość urządzenia, która ma wynosić około 6,5 mm. Samsung Galaxy S25 Slim będzie nieco grubszy od swojego bezpośredniego konkurenta, iPhone’a 17 Slim, którego docelowa grubość to 6,25 mm. Jednocześnie ma oferować więcej od niego, w tym trzy aparaty na tyle – jeden z matrycą 200 Mpix (szerokokątny) i dwa z sensorami 50 Mpix (teleobiektyw i z obiektywem ultraszerokokątnym).

Możliwe, że Koreańczycy wykorzystają w tym przypadku (w konkretniej w teleobiektywie) technologię ALoP. Ponadto na pokładzie znajdzie się wyświetlacz o przekątnej 6,66 cala (w materiałach reklamowych może być zaokrąglana do 6,7 cala) i akumulator o pojemności w zakresie od 4700 do 5000 mAh. Prawdopodobny termin premiery to drugi kwartał 2025 roku.

Ile będzie kosztował smartfon Samsung Galaxy S25 Slim?

Aktualnie nie wiadomo, ile Koreańczycy zażyczą sobie za ten model, ale oznaczenie kodowe wskazuje, że będzie pozycjonowany w hierarchii wyżej niż Galaxy S25+ i niżej niż Galaxy S25 Ultra. To prawdopodobnie znajdzie odzwierciedlenie w cenach.