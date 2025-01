Chaos na Lotnisku Chopina. Winna awaria zasilania

To nie była dobra noc dla pasażerów na Lotnisku Chopina w Warszawie. W piątek, 10 stycznia 2025 roku, około godziny 3.30 wystąpiła awaria zasilania, która sparaliżowała działanie obiektu i doprowadziła do zamknięcia kontroli bezpieczeństwa. Skutki tego zdarzenia pięć godzin później nadal są odczuwalne, choć sytuacja zaczyna wracać do normy.

Awaria zasilania na Lotnisku Chopina. Trwają próby zapanowania nad chaosem

O godzinie 8.00 pojawił się komunikat, że Lotnisko Chopina odprawia już loty przylotowe i odlotowe, ale nadal mogą występować opóźnienia. To pokłosie awarii zasilania, do której doszło około godziny 3.30 i która przez dłuższy czas uniemożliwiała prawidłowe działanie obiektu.

Awaria zasilania wystąpiła podczas prowadzonych w nocy testów systemów lotniskowych. Przedstawiciele portu poinformowali, że natychmiast po pojawieniu się problemu podjęte zostały działa w celu jego usunięcia.

Same testy były prowadzone przy udziale pracowników lotniska i nadal pełnią oni swoje obowiązki, próbując zapanować nad chaosem. Powstał on po tym, jak pasażerowie utracili możliwość dostania się do bramek w celu odbycia zaplanowanych lotów.

Wdrożono procedury awaryjne. Odprawy działają, tyle że wolniej

Aby zapobiec całkowitemu paraliżowi na lotnisku w Warszawie szybko wdrożone zostały procedury awaryjne. Dzięki temu udało się przywrócić ciągłość działania i wznowić odprawę lotów – zarówno odlotowych, jak i przylotowych. Trzeba jednak nastawić się na to, że kontrola bezpieczeństwa może potrwać trochę dłużej.

Opóźnienia wynikają z faktu czasowego wyłączenia kontroli bezpieczeństwa oraz konieczności wykorzystywania procedur awaryjnych – to właśnie z tego względu odprawy działają nieco wolniej niż zwykle.

Pasażerowie są proszeni o przybycie na miejsce zgodnie z planem oraz śledzenie komunikatów i monitorowanie sytuacji za pośrednictwem oficjalnej strony Lotniska Chopina, jako że na monitorach systemu informacji lotniskowej nie wyświetlają się obecnie takie informacje. To jeden z elementów awarii.

W oficjalnym komunikacie przedstawiciele warszawskiego lotniska przepraszają za utrudnienia i proszą o wyrozumiałość dla pracowników obsługujących pasażerów. Zapowiadają też regularne publikowanie kolejnych komunikatów – można się z nimi zapoznawać za pośrednictwem Facebooka.