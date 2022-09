Viaplay i Premier League wyraźnie się nie lubią. Kolejne problemy techniczne platformy

W miniony weekend wielu użytkowników korzystających z platformy Viaplay nie mogło obejrzeć meczów szóstej kolejki Premiere League przez problemy techniczne. Nie jest to pierwsza taka wpadka tej platformy VOD. Podobne problemy pojawiły się podczas transmisji pierwszej kolejki ligi angielskiej niespełna miesiąc temu. Wtedy, niektórzy subskrybenci usługi wnieśli skargi do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

To już kolejny raz, kiedy wielu kibiców podczas nowego sezonu Premiere League, nie mogło obejrzeć meczów w Viaplay. Podobnie jak podczas pierwszej kolejki sezonu, tak i teraz na ekranach urządzeń używanych przez subskrybentów zamiast transmisji meczów pokazywał się komunikat: „Coś poszło nie tak. Wystąpił nieznany błąd”.

Problemy z platformą zaczęły się około godziny 16:00. Wtedy niektórzy subskrybenci dzielili się w mediach społecznościowych swoim niezadowoleniem z powodu napotkanych podczas oglądania meczu problemów:

Chelsea – West Ham. TO JEST SKANDAL! U mnie wszystko posprawdzane, łącze stabilne, próbowałem odpalić i na aplikacji i w przeglądarce – jakość dno. Wierzyłem w Was do końca, zmieniałem urządzenia – ale jednak ludzie mają rację – gorzej niż na nielegalnych streamach 😆 Po pół godziny meczu udało się Wam zapewnić płynność obrazu… Szkoda tylko, że kosztem dźwięku XD DRAMAT

