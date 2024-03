PKO BP zmienia karty. I rozszerza ofertę o nowe usługi

PKO BP w ostatnim czasie przekazuje dużo ważnych wiadomości dla klientów. Bank poinformował między innymi, że jego klienci wkrótce stracą dostęp do jednej z metod płatności. Kolejne zmiany również dotyczą tego obszaru. Co ważne: skorzystają na tym nie tylko klienci PKO Banku Polskiego.

PKO BP wymienia karty na bardziej ekologiczne

PKO Bank Polski już pod koniec 2023 roku zaczął wydawać klientom karty debetowe i kredytowe wykonane z PVC w 100% pochodzącego z recyklingu (rPVC). Wcześniej natomiast, bo już w połowie ubiegłego roku, do klientów trafiły pierwsze karty, które w (maksymalnie) 70% składały się z plastiku PET z recyklingu (tzw. rPET). To materiał, który pochodzi z przetwarzania plastikowych butelek odzyskiwanych ze środowiska naturalnego. Nazywany jest on też Ocean Plastic®.

Aktualnie już wszystkie karty, produkowane dla PKO BP, są wykonane z rPVC lub tworzywa Ocean Plastic®. Na ich rewersie znajduje się napis „Wykonano w 100% z PVC z recyklingu” lub „Wykonano w 70% z Ocean Plastic®” wraz z symbolem recyklingu. Wydawać by się mogło, że to niewielka zmiana, lecz jej skutki będą wyraźnie odczuwalne dla środowiska. PKO BP podaje bowiem, że w portfelach klientów PKO Banku Polskiego znajduje się 10 milionów kart płatniczych wydanych przez bank – jest to około 50 ton plastiku.

Jeśli zatem jesteście klientami PKO BP, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Wasza następna karta będzie wykonana w większości lub całości z plastiku pochodzącego z recyklingu. Bank informuje bowiem, że bardziej ekologiczne karty stopniowo, w miarę wyczerpywania zapasów „starych” kart poszczególnych rodzajów, zastępują karty wyprodukowane ze standardowego tworzywa PVC.

PKO Bank Polski rozszerza ofertę usług pozabankowych

W 2023 roku PKO PB dodał do swojej oferty usługi dodatkowe – Value Added Services (VAS). Dziś bank poinformował, że cieszą się one bardzo dużą popularnością wśród klientów – miesięcznie kupują oni za pośrednictwem platformy PKO Banku Polskiego średnio 3,5 mln usług.

Najczęściej są to doładowania telefonów – 1,6 mln miesięcznie. PKO BP ujawnił też, że w 2023 roku sprzedał 1,5 mln biletów autostradowych, a sprzedaż biletów parkingowych wzrosła w ciągu roku o 25%. Ponadto klienci często kupują karty podarunkowe oraz raporty i alerty BIK.

Przy okazji PKO Bank Polski poinformował, że dostępne są kolejne usługi. Są to kody do Legimi i do Multikina oraz subskrypcja CANAL+ online (z płatnością miesięczną lub jednorazową na 6 miesięcy).