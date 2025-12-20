Orange kończy rok z przytupem. Duże przejęcie w toku

Na polskim rynku światłowodów rzadko dochodzi do decyzji, które zmieniają nie tylko zasięg sieci, ale też układ sił całej branży. Orange Polska i APG uzgodniły wspólne przejęcie Nexery, jednego z głównych hurtowych operatorów światłowodowych w Polsce. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, Nexera trafi pod jeden parasol inwestycyjny ze spółką Światłowód Inwestycje.

Orange i APG mają przejąć Nexerę

Końcówka roku obfituje w interesujące ruchy operatorów telekomunikacyjnych. Najpierw pod koniec listopada 2025 roku sieć Play zapowiedziała, że z końcem roku zakończy roaming krajowy i stanie się w pełni niezależnym operatorem na własnej infrastrukturze. Teraz Orange chce wzmocnić swoją pozycję w świecie światłowodów.

Biuro prasowe Orange Polska poinformowało o podpisaniu umowy wstępnej, zgodnie z którą Orange i APG mają wspólnie przejąć Nexerę – po 50% udziałów każda ze stron. Wartość przedsiębiorstwa w tej transakcji określono na 1,5 miliardów złotych, z czego około 1 miliarda złotych stanowi zadłużenie bankowe.

Partnerzy zapowiedzieli rozmowy z bankami o tym, czy część długu pozostanie w spółce. Ta część zadłużenia, która nie pozostanie w Nexerze, ma zostać spłacona przez kupujących. Orange deklaruje, że wpływ transakcji na bilans i dźwignię finansową spółki nie powinien być istotny, a ostateczna cena zostanie standardowo skorygowana przy zamknięciu transakcji.

W kolejnym kroku Nexera ma zostać wniesiona do Światłowód Inwestycje – spółki wspólnie kontrolowanej przez Orange i APG. Światłowód Inwestycje to operator hurtowy, który udostępnia swoją sieć światłowodową innym firmom sprzedającym na niej usługi internetu.

W komunikacie prezeska Orange Polska Liudmila Climoc podkreśla znaczenie inwestycji:

„Bardzo cieszymy się z przejęcia Nexery, która była jednym z prekursorów rynku hurtowego w obszarze światłowodów w Polsce, budując zaufanie i wyznaczając standardy dla tego modelu biznesowego. Transakcja potwierdza pozycję Orange Polska w technologii światłowodowej w Polsce, w którą konsekwentnie inwestujemy od dekady. Światłowód jest kluczowym filarem naszej strategii komercyjnej i fundamentem nowoczesnej gospodarki cyfrowej kraju.” i zaznacza, że transakcja przyniesie istotne dla firmy synergie.

Sieć Orange większość osób kojarzy, ale jego partner pozostaje w Polsce znacznie mniej rozpoznawalny. APG to holenderska grupa zarządzająca aktywami emerytalnymi, która przedstawia się jako jeden z największych inwestorów emerytalnych na świecie i podaje około 590 miliardów euro aktywów w zarządzaniu. APG inwestuje m.in. w imieniu ABP – największego funduszu emerytalnego w Holandii.

Co daje Orange przejęcie Nexery?

Nexera to hurtowy operator FTTH, czyli sieci światłowodowej doprowadzanej bezpośrednio do domu. Hurtowy model oznacza, że spółka buduje i utrzymuje infrastrukturę, a operatorzy detaliczni sprzedają na niej usługi klientom końcowym. W zasięgu sieci Nexery jest niemal 800 tysięcy gospodarstw domowych, głównie w małych miastach i na obszarach wiejskich. Z tej infrastruktury korzysta około 280 tysięcy klientów obsługiwanych przez operatorów detalicznych, w tym Orange.

Połączenie Nexery z platformą Światłowód Inwestycje ma zwiększyć jej zasięg o 800 tysięcy gospodarstw domowych i podnieść planowany zasięg do niemal 3,7 miliona gospodarstw do 2028 roku. Dla klientów Orange może to oznaczać szybszy dostęp do światłowodu w kolejnych lokalizacjach, a dla całego rynku więcej konkurencji na tej samej sieci.

Ostateczne konsekwencje będą widoczne dopiero po uzyskaniu zgód i zakończeniu integracji operacyjnej.