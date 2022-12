Google chce mieć podobny składany smartfon jak Samsung

Mimo że producent wciąż oficjalnie nie zapowiedział swojego pierwszego składanego smartfona, to właśnie poznaliśmy kolejne szczegóły na temat Google Pixel Fold. W sieci pojawiły się bowiem informacje na temat przekątnych ekranów zastosowanych w urządzeniu i jego dokładnie wymiary. Ile wspólnego będzie miał z Samsungiem Galaxy Z Fold 4?

Google chce mieć takiego składaka jak Samsung

Ewidentnie Google Pixel Fold ma być odpowiedzią na najbardziej popularnego składaka na rynku – Samsunga Galaxy Z Fold 4. Według znanego informatora OnLeaks, którego przedpremierowe doniesienia często się sprawdzały, składany ekran w Pixel Fold ma mieć przekątną 7,69 cala. Patrząc na udostępnione rendery widzimy też, że ramki wokół wyświetlacza niestety nie będą należeć do najmniejszych. Plusem tego rozwiązania jest fakt, że to w tej ramce zostanie umieszczony aparat do selfie i rozmów wideo, zatem nie będzie już żadnych dodatkowych dziur w ekranie.

Drugi wyświetlacz, czyli ten widoczny na froncie po złożeniu smartfona, nie będzie olbrzymem, gdyż ma mierzyć 5,79 cala. Ramki wokół niego są na pierwszy rzut oka zdecydowanie mniejsze. Drugi aparat do selfie tym razem znajdzie się już w otworze w ekranie. Tutaj widać podobieństwo do OPPO Find N, który oferuje 5,49-calowy wyświetlacz zewnętrzny.

Rozłożony Google Pixel Fold ma mieć wymiary 158,7×139,7×5,7 mm, choć masywna wyspa zwiększy grubość całkowitą do 8,3 mm. Urządzenie zatem, pomimo podobnej konstrukcji, będzie szersze i wyższe, ale też cieńsze niż Samsung Galaxy Z Fold 4. Ten bowiem po rozłożeniu mierzy 155,1×130,1×6,3 mm. Warto też przypomnieć, że jego ekran wewnętrzny ma przekątną 7,6 cala, a zewnętrzny 6,2 cala.

Specyfikacja i przypuszczalna data premiery

Pod względem konstrukcyjnym tył ma wyglądać bardzo podobnie jak ten w linii Pixel 7. Różnicą jest jednak to, że podłużna wyspa z trzema obiektywami nie „spływa” na boki obudowy. Sercem urządzenia zostanie autorski procesor Google Tensor G2. Po wyjęciu z pudełka Google Pixel Fold będzie działać pod kontrolą systemu Android 13, który Google zoptymalizuje pod urządzenia składane. Ponadto na jego pokładzie znajdą się dwa głośniki, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) i port USB-C.

Plotka głosi, że Google może pokazać światu swój pierwszy składany smartfon w maju 2023 roku, podczas dorocznej konferencji I/O. Jego cena ma wynosić 1800 dolarów. Tyle też kosztuje w Stanach Zjednoczonych Samsung Galaxy Z Fold 4 – dokładniej 1799,99 dolarów.