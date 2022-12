Kultowa gra akcji za darmo w Epic Games Store

Po raz kolejny Epic Games Store przygotował dla nas ciekawe, darmowe gry, które można odebrać przez ograniczony czas. Tym razem padło na dwa tytuły, a jeden z nich to kultowa produkcja z 2013 roku!

Saints Row IV: Re-Elected za darmo

Epic Games Store co tydzień w czwartek, o godzinie 17:00, proponuje nam darmowe gry i tak samo jest teraz. Już od dziś, tj. 8 grudnia 2022 roku, będziemy mogli zgarnąć Saint Row IV: Re-Elected bez żadnych opłat. Dlaczego warto to zrobić? Ponieważ z całą pewnością jest to kultowa gra akcji i jeżeli nie miałeś wcześniej okazji, to powinieneś ją ograć. Co prawda produkcja wyszła w 2013 roku, ale dalej może przynieść sporo zabawy.

źródło: Epic Games Store

W Saint Row IV: Re-Elected gracz wciela się w rolę prezydenta. Ziemia została zaatakowana, a naszym zadaniem jest jej ocalenie. Producenci zapewnili nam do tego stosowny arsenał broni oraz supermocy, z których możemy korzystać w trakcie zabawy. Całość okraszona została zwariowanym humorem i „przerysowanymi” zabawkami do eliminacji rywali. Deep Silver wydało produkcję nagrodzoną wieloma nagrodami, więc nie możesz przejść obok niej obojętnie!

Wildcat Gun Machine to coś dla fanów dungeonów

Drugim, darmowym tytułem od Epic Games Store, który będzie do odebrania w tym tygodniu, jest Wildcat Gun Machine. To typowy dungeon crawler, gdzie masz jedno, niekoniecznie proste, zadanie: stawić czoła hordzie wrogów w postaci zmutowanych bestii. Oczywiście nie będziesz wyposażony jedynie w swoje pięści, ponieważ twórcy oddadzą w Twoje ręce spory arsenał broni, mechy oraz… koty.

Wildcat Gun Machine wyszło w maju tego roku i zdążyło podbić serca graczy, którzy są fanami właśnie tego typu rozgrywki. Grafika być może nie powala na kolana, ale w takich produkcjach to nie ona jest najważniejsza! Pamiętaj, że Wildcat Gun Machine będzie dostępne bezpłatnie dopiero od 17:00.

Do tego czasu, a dokładniej do godziny 16:59, możesz jeszcze odebrać Fort Triumph oraz RPG in a Box, czyli symulator tworzenia własnej gry!