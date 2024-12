Te słuchawki zastępują tłumacza. Stworzyli je Polacy

Polski producent wreszcie wprowadza do sprzedaży słuchawki zastępujące tłumacza. Vasco Translator E1 pokonają bariery językowe i zapewnią płynną rozmowę nawet w 64 językach!

Słuchawki Vasco Translator E1 już dostępne w sprzedaży

Vasco Electronics to polska firma, tworząca tzw. elektronicznych tłumaczy. W styczniu, podczas tegorocznych targów CES, przedstawiciele zaprezentowali prototyp słuchawek, które mogłyby pokonać bariery językowe pomiędzy rozmówcami. Teraz wreszcie producent wprowadza je na rynek. Ile kosztują i co potrafią?

Vasco Translator E1 (źródło: Vasco)

Translator E1 to prawdziwy pomocnik w komunikacji. Urządzenie po połączeniu z darmową aplikacją Vasco Connect obsługuje aż 51 języków, a gdy dodatkowo zainwestujecie w elektronicznego tłumacza Translator V4, lista wydłuża się aż do 64 języków. Rozmowy mogą być prowadzone w kilku językach w jednym czasie.

Słuchawki tłumaczące oferują kilka trybów działania. Jeden z nich pozwala na prowadzenie rozmów w trybie słuchawkowym, dzięki czemu można płynnie konwersować z drugą osobą i nie trzeba angażować się w obsługę urządzenia. Drugi zaś to tryb głośnomówiący, przeznaczony do prowadzenia rozmów spontanicznych – jedna z osób korzysta wtedy z słuchawki, druga natomiast mówi do urządzenia mobilnego z zainstalowaną aplikacją Vasco Connect.

Vasco Translator E1 (źródło: Vasco)

Vasco Translator E1 to zestaw złożony z dwóch słuchawek nausznych – jedna jest przeznaczona dla posiadacza, drugą natomiast można przekazać rozmówcy. Co istotne, sprzęt nie wymaga umieszczania słuchawki w kanale usznym, nie trzeba więc obawiać się o kwestie higieniczne. Według deklaracji producenta urządzenie jest proste w użyciu i wygodne, a same tłumaczenia mają charakteryzować się wysoką jakością.

Słuchawki będą przydatne nie tylko podczas indywidualnych rozmów pomiędzy dwiema osobami, ale sprawdzą się również w trakcie grupowych spotkań, w których uczestnicy komunikują się wieloma różnymi językami. W aplikacji, podczas jednej rozmowy, można jednocześnie podłączyć nawet 10 słuchawek, z kolei tłumacz Translator V4 pozwoli na połączenie się z maksymalnie sześcioma słuchawkami.

Słuchawki tłumaczące Vasco: technologia, cena i dostępność

Translator E1 korzysta z ponad 10 silników opartych o sztuczną inteligencję. Producent deklaruje, że dzięki temu tłumaczenia są praktycznie natychmiastowe, a przy tym dokładne. AI jest przydatna na każdym etapie rozmów – od rozpoznawania mowy, przez tłumaczenie maszynowe, aż po syntezę przetłumaczonego tekstu na mowę. Jak zaznaczył Tomasz Stomski – Chief Product Officer w Vasco Electronics – wewnętrzny zespół ekspertów językowych nieustannie dostosowuje i ulepsza produkt.

Vasco Translator E1 (źródło: Vasco)

Słuchawki tłumaczące Vasco Translator E1 wyceniono na 1849 złotych. Urządzenie można zamawiać bezpośrednio ze strony producenta.