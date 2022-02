Ford: potrzebujesz uchwytu na kubki? Po prostu go sobie wydrukuj

Trzeba przyznać, że Ford wykazał się postawą naprawdę prokonsumencką. Właściciele wymarzonego pickupa mogą bowiem sami wydrukować wybrane akcesoria, bez wydawania pieniędzy w sklepie producenta czy bez konieczności wizyty w salonie.

Firma zachęca klientów do drukowania akcesoriów

Działania wielu firm motoryzacyjnych, szczególnie tych zaliczanych do marek premium, spokojnie można porównać do Apple. Co więcej, śmiem nawet twierdzić, że producenci samochodów potrafią jeszcze lepiej wyciągnąć pieniądze z portfeli swoich klientów niż zespół Tima Cooka. Za każdy dodatek trzeba płacić, a w bazowej wersji często otrzymujemy naprawdę skromne wyposażenie.

Nie oznacza to, że każdy krok wykonany przez firmy motoryzacyjne ma na celu wyłącznie zarabianie pieniędzy. Dobrym przykładem jest Ford, który zdecydował się na wdrożenie prokonsumenckiego podejścia do dodatkowych akcesoriów do samochodu. Dokładniej chodzi o pickupa Maverick 2022, cieszącego się ogromną popularnością w USA.

Jak informuje Newsweek, amerykańskie przedsiębiorstwo zaproponowało swoim klientom możliwość samodzielnego wydrukowania wybranych akcesoriów do Mavericka. W tym celu powstało specjalnie zaprojektowanie rozwiązanie o nazwie Ford Integrated Tether System (FITS).

Sięgając po drukarkę 3D, użytkownik może sam wydrukować m.in. uchwyt na kubki, kosz na śmieci, pojemnik dla palących, a nawet miskę na wodę dla swojego pieska. To wszystko bez konieczności odwiedzenia salonu czy korzystania z oficjalnego sklepu z akcesoriami.

Pomysł jest jak najbardziej godny pochwalenia

We wnętrzu Mavericka znajduje się osiem gniazd FITS, które umożliwiają zamontowanie dodatkowych akcesoriów – kupionych od producenta, firm trzecich lub wydrukowanych samodzielnie przez użytkownika. Warto dodać, że Ford jest tutaj otwarty na pomysły użytkowników i stara się nie ograniczać ich kreatywności.

Co więcej, Amerykanie udostępnili pliki CAD mające pomóc w drukowaniu akcesoriów kompatybilnych z uchwytami. Oczywiście z tych plików może skorzystać każdy zainteresowany, bez jakiejkolwiek opłaty.

Wokół rozwiązania FITS zaczyna już powstawać społeczność, która tworzy własne akcesoria i często udostępnia projekty innym osobom. Właściciele nowej generacji Mavericka nie są więc skazani wyłącznie na pomysły Forda.

Jak już wspomniałem, rozwiązanie jest naprawdę świetne i miejmy nadzieję, że na podobne podejście do akcesoriów zdecydują się również inni producenci samochodów.