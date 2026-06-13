UOKiK wziął pod lupę kaski, rowery i hulajnogi. Wyniki kontroli dają do myślenia

Kolejne dochodzenie wykazało szereg nieprawidłowości w produktach, które możemy mieć w domu. UOKiK sprawdził kaski, rowerki dla dzieci, hulajnogi dla maluchów oraz hulajnogi sportowe. Wyniki badań dają do myślenia.

UOKiK sprawdził kaski – wyniki (pozytywnie!) mnie zaskoczyły

Widok rowerzystów czy osób poruszających się na hulajnodze elektrycznej – szczególnie dzieci – bez kasku na głowie zawsze mnie przeraża. Niestety, mimo iż jest to co do zasady tani element wyposażenia, nadal wielu użytkowników jednośladów decyduje się wyruszyć w drogę bez ochrony głowy.

Warto podkreślić, że od 3 czerwca 2026 roku w Polsce jeżdżenie w kasku na rowerach, hulajnogach elektrycznych i innych urządzeniach transportu osobistego, jest obowiązkowe do ukończenia 16. roku życia (choć bardzo szkoda, że nie dla wszystkich). W związku z wprowadzonym na początku czerwca 2026 roku obowiązkiem oraz zbliżającym się okresem wakacyjnym UOKiK wziął pod lupę wybrane kaski, a także rowerki trójkołowe, biegowe, hulajnogi dziecięce i hulajnogi sportowe.

Jeśli chodzi o kaski urząd postanowił sprawdzić 15 modeli i przyjrzeć im się pod względem formalnym, ale również zbadano je pod kątem amortyzacji (czy kask łagodzi skutki uderzenia, chroni głowę przed urazem) oraz skuteczności układu utrzymującego kask na głowie w czasie uderzenia lub upadku. Eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy w Łodzi (CIOP) stwierdzili, że każdy ze sprawdzanych kasków spełnił wymagania konstrukcyjne – to bardzo ważna i dobra wiadomość. Jeśli chodzi o wymogi formalne zakwestionowano osiem modeli pod kątem oznakowania i niezgodności formalnych.

Rowerki i hulajnogi okiem UOKiK – wyniki badań i efekty kontroli

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdził również 40 modeli rowerków trójkołowych, rowerków biegowych i hulajnóg dziecięcych. Podczas badań laboratoryjnych sprawdzono ich wytrzymałość statyczną i dynamiczną, stabilność, średnicę kół, odległość pomiędzy ruchomymi elementami (w których mogłyby utknąć części ciała dziecka), poprawność działania mechanizmów blokujących i hamulca.

Kontrola pozwoliła wykryć aż dziewięć modeli rowerków i hulajnóg z nieprawidłowościami. W ośmiu przypadkach Inspekcja Handlowa skierowała wniosek do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania administracyjnego, które może skutkować karą. Producenci z wykrytymi niezgodnościami formalnymi – a było takich dziewięciu – podjęli działania naprawcze lub już je zakończyli. UOKiK sprawdził też hulajnogi sportowe. Z badań wynika, że spośród 20 modeli – 14 nie spełniało wymagań, a aż 10 miało wady konstrukcyjne.

Wszystkie przebadane modele kasków, hulajnóg i rowerków można sprawdzić w oficjalnym komunikacie. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy okazji przypomina, aby przed każdym zakupem zweryfikować, czy produkt ma czytelny, widoczny, trwały i zgodny z wymaganiami znak CE oraz instrukcję obsługi.

Kilka dni temu wspominaliśmy też o kontroli UE zdalnie sterowanych zabawek. W trakcie dochodzenia udowodniono, że część zabawek mogła generować zakłócenia pracy urządzeń do nawigowania i zapewniania bezpieczeństwa.