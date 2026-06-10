UE sprawdziła popularne zabawki. Wyniki kontroli są przerażające

Popularne zabawki mogą stwarzać niebezpieczeństwo. Kontrola przeprowadzona przez organ UE ujawniła, jakie problemy mogą generować.

Unia skontrolowała popularne zabawki i ujawniła szereg nieprawidłowości

W obchodzonym rokrocznie Dniu Dziecka wspominaliśmy o kontroli przeprowadzonej przez UOKiK. Sprawdzono ponad 200 zabawek, które przez wzgląd na niezgodny z wymogami skład mogły stwarzać niebezpieczeństwo dla zdrowia najmłodszych. Urząd przyjrzał się m.in. popularnym masom sensorycznym – tzw. slime’om oraz innym, elastycznym zabawkom pod kątem zawartości ftalanów czy migracji boru.

Z kolei Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) Komisji Europejskiej przetestowała zdalnie sterowane zabawki. Sprawdzane urządzenia to zabawki dedykowane dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat, wprowadzone do obrotu na terenie krajów UE. Ich średnia cena wynosiła około 40 euro.

Łącznie przetestowano ponad 80 zabawek sterowanych radiowo i europejskich wymogów nie spełniało:

36 z 50 sprawdzonych pojazdów RC,

16 z 16 sprawdzonych łodzi i pociągów sterowanych,

14 z 16 sprawdzonych krótkofalówek i inteligentnych zabawek,

3 z 6 sprawdzonych zabawek radiowych niedziałających w paśmie 2,4 GHz.

Z informacji wynika, że podczas testowania zabawek wystąpiły odchylenia dopuszczalnej mocy nadawania oraz zakresów częstotliwości generowanych sygnałów.

Jakie niebezpieczeństwo mogą stwarzać zdalnie sterowane zabawki?

Szereg wykrytych nieprawidłowości mógł prowadzić do generowania emisji na częstotliwości poza wymaganą szerokością pasma. W efekcie na pozór zwyczajne zabawki mogły zakłócać pracę innych urządzeń, w tym sprzętów wykorzystywanych do nawigacji i zapewniania bezpieczeństwa.

W ramach kampanii nadzoru rynku europejskiego zabawki te sprawdzono również pod kątem obowiązujących norm, takich jak zawartość wymaganych ostrzeżeń, właściwe oznaczenia czy instrukcje. Według badaczy 63% były niezgodne, a 81% nie spełniło wymagań.

Badane zabawki pochodziły łącznie z 13 krajów: Belgia, Cypr, Czechy, Francja, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Portugalia, Słowacja i Szwajcaria. Urządzenia zostały wyprodukowane w Chinach (około 30%), a także w USA, Wielkiej Brytanii, na Tajwanie i w krajach UE. W związku z wykryciem szeregu nieprawidłowości zakaz sprzedaży nałożono na 22 produkty, natomiast 58 zabawek niespełniających wymagań ulokowano w Systemie Informacyjnym i Komunikacyjnym ds. Nadzoru Rynku.