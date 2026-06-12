Pojawiły się specjalne funkcje na Facebooku, Messengerze, Instagramie i WhatsAppie na Mundial 2026

W czwartek, 11 czerwca 2026 roku, Mundial 2026 oficjalnie został rozpoczęty pierwszym meczem pomiędzy (zwycięskim) Meksykiem i (przegraną) Republiką Południowej Afryki. Na tę okazję Meta udostępniła nowe, specjalne funkcje dla kibiców na Facebooku, Messengerze, Instagramie, Threads i WhatsAppie.

Nowości dla kibiców na Facebooku, Messengerze, Instagramie i WhatsAppie na Mundial 2026

Już w trakcie otwierania aplikacji Facebooka wyświetla się piłkarski motyw – logo platformy znajduje się na tle niebiesko-czarnej piłki, unoszącej się nad boiskiem piłkarskim. Po dotknięciu dwukrotnie logo Facebooka w lewym górnym rogu można aktywować Tryb piłkarski, który zapewnia m.in. tematyczne reakcje. Z kolei dłuższe przytrzymanie palca na logo Facebooka pozwala uzyskać dostęp do specjalnej gry piłkarskiej i niestandardowej ikony aplikacji.

Użytkownicy Facebooka mogą również przymierzać wirtualnie koszulki różnych drużyn piłkarskich oraz ustawiać taką wizualizację jako zdjęcie profilowe. Z funkcji tej można skorzystać z poziomu Relacji. Ponadto udostępniono nowe, tematyczne naklejki.

Na Messengerze z kolei można włączyć aktualizacje na żywo, dzięki czemu użytkownik zyskuje aktualne informacje na temat wyniku aktualnie trwającego meczu bez potrzeby opuszczania czatu. Możliwe jest również ustawienie piłkarskiego motywu czatu i wysyłanie tematycznych, animowanych naklejek.

Na Instagramie zaś ulepszono wyszukiwanie – dzięki nowemu interfejsowi użytkownik, szukający materiałów z Pucharu Świata 2026, będzie mógł przejść na dedykowaną stronę z „najlepszymi materiałami”. W wiadomościach prywatnych natomiast można wysyłać efekt głosowy „Gol!”, oparty na sztucznej inteligencji i połączony ze specjalną animacją.

źródło: Meta

Użytkownicy WhatsAppa mogą z kolei korzystać z piłkarskich filtrów podczas rozmów wideo (można je nałożyć na twarz lub tło) i wysyłać tematyczne naklejki. Ponadto emoji piłki nożnej zostało zmienione na piłkę Trionda Adidasa. W trakcie Mundialu 2026 Kanały będą mogły również publikować statusy (wyświetlą się one obserwującym obok statusów innych użytkowników).

źródło: Meta

Mundial 2026 może zachęcić do korzystania z Threads

Zdecydowanie najciekawsze, najbardziej atrakcyjne i angażujące nowości na Mundial 2026 pojawiły się jednak na Threads. Użytkownicy mogą bowiem brać udział w czatach na żywo, prowadzonych przez komentatorów sportowych, sportowców i twórców przed, podczas lub po meczach.

Stworzono również „piłkarską społeczność” z zawartością dla kibiców, gdzie mogą też rozmawiać i wymieniać się opiniami. Użytkownicy znajdą również „najlepsze treści od wydawców” oraz zobaczą wyróżnione rozmowy w wyszukiwarce i dostaną przypomnienia o meczach.

Ponadto Threads zapewnia informację o wynikach meczów w czasie rzeczywistym i możliwość dodania flagi, która wyświetli się obok imienia i zdjęcia profilowego. Użytkownicy mogą też dodawać tematyczne naklejki podczas tworzenia postów o meczach.