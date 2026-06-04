Prezydent podpisał ustawę. mObywatel zyska kolejne funkcje

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Karol Nawrocki, podpisał ustawę o KROPiK. Oznacza to, że do aplikacji mObywatel trafią nowe funkcje.

Ustawa o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów podpisana przez Prezydenta RP

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o Krajowym Rejestrze Oznakowanych Psów i Kotów (KROPiK). Docelowo ma ona objąć około 8 mln psów i 6 mln kotów. Nowe przepisy wprowadzają obowiązkowe znakowanie wszystkich psów, a w przypadku kotów tych, które mają właściciela, przebywają w schronisku lub pod opieką organizacji zapewniającej opiekę w domu tymczasowym.

Warto wiedzieć, że ustawa obejmuje też zwierzęta bezdomne. Po pierwsze, decyzję o oznakowaniu i rejestracji kotów wolno żyjących mają podejmować gminy. Wyjątkiem są koty wolno żyjące i bytujących w gospodarstwach rolnych. Po drugie, KROPiK porządkuje kwestię systemu opieki nad zwierzętami bezdomnymi – uwzględnia organizacje społeczne, które zapewniają opiekę zwierzętom bezdomnym w domach tymczasowych. Organizacje, podobnie jak schroniska, stają się częścią systemu KROPiK.

Ponadto, co też cieszy, nowe przepisy poruszają temat odpowiedzialności. Otóż osoby, które adoptują zwierzęta ze schronisk, nie poniosą konsekwencji zaniedbań placówki. Dodatkowo aktualizacja niektórych danych właścicieli ma być łatwiejsza – poprzez powiązanie z rejestrem PESEL i mObywatelem.

fot. Bartosz Kaja | Tabletowo.pl

Ile będzie kosztować oznakowanie psa lub kota?

Maksymalny koszt oznakowania i rejestracji ma wynieść 0,56% przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS, a więc obecnie będzie to około 50 złotych za każdą z tych czynności. W przypadku zwierząt już oznakowanych wystarczy tylko rejestracja.

Koszt jest po stronie właściciela, a obie czynności wykonuje lekarz weterynarii. Jednak przez trzy lata Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) ma zapewnić bezpłatną rejestrację zwierząt wcześniej oznakowanych.

Należy również wiedzieć, że niedopełnienie nowych obowiązków będzie wiązało się z karą grzywny, która może wynieść do 5 tys. złotych.

KROPiK to też nowe funkcje w mObywatelu

Właściciele zwierzaków w aplikacji mObywatel będą mogli sprawdzić wybrane informacje dotyczące ich psa i kota. Dodatkowo pojawi się możliwość zmiany niektórych danych oraz – co jak najbardziej powinno okazać się przydatne – dostępne będą powiadomienia o szczepieniach przeciwko wściekliźnie.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaznacza, że ustawa wejdzie w życie po upływie 2 lat od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.