Tani telewizor, a niczego mu nie brakuje? Na to wygląda

Sharp wprowadził do swojej oferty nowy telewizor. Pomimo bardzo przystępnej ceny może pochwalić się solidną specyfikacją. Może i pod żadnym względem nie zachwyci, ale w każdym może być wystarczająco dobry.

Telewizory Sharp JM6000 – 4K, QLED, HDR i… niska cena

Charakterystyczne dla serii Sharp JM6000 cechy to rozdzielczość 4K i technologia QLED. Producent obiecuje ładne kolory i wysoki kontrast. W tym kontekście wypada również wspomnieć o obsłudze HDR w formatach Dolby Vision i HDR10. Nie zabrakło też wsparcia dla kodeka AV1, pozwalającego na streaming wideo w wysokiej jakości, a przy połączeniu przewodowym znaczenie może mieć obecność portów HDMI 2.1 z eARC. I tylko szkoda, że częstotliwość odświeżania wynosi jedynie 50/60 Hz.

Łącznie do dyspozycji użytkownika oddane są 3 porty HDMI i 2 gniazda USB, za łączność bezprzewodową odpowiadają moduły Wi-Fi i Bluetooth, a odbiór sygnału telewizyjnego umożliwiają tunery DVB-T2, DVB-C i DVB-S2. Całość uzupełniają 24-watowe głośniki dostrojone przez inżynierów Harman/Kardon i zgodne z technologią Dolby Atmos, choć na realistyczne efekty przestrzenne raczej bym się nie nastawiał.

Sharp JM6000 (fot. Sharp)

TiVo OS bramą do VOD

Dla części osób pewnym rozczarowaniem (ale niekoniecznie słusznie) może być brak systemu Google TV. Zamiast niego Sharp postawił na TiVo OS, a więc polskie rozwiązanie, które opracował wraz z firmą Xperi. Cechy charakterystyczne: przejrzystość, intuicyjność i szybkie działanie nawet przy słabszych podzespołach. Do tego podobnie jak Google TV pozwala na przeglądanie (i przeszukiwanie) treści z różnych serwisów VOD w ramach jednego interfejsu.

Nie trzeba też obawiać się o brak kompatybilności, bo TiVo OS obsługuje większość popularnych aplikacji. Na liście znajduje się YouTube, są Netflix, Disney+, Amazon Prime Video czy HBO Max i nie brakuje też polskich serwisów, takich jak Player, Polsat Box Go czy CDA. Do tego dochodzą darmowe kanały telewizyjne w ramach usługi TiVo+.

Sharp JM6000 (fot. Sharp)

Ile kosztuje telewizor Sharp z serii JM6000?

Aktualnie dostępny jest wyłącznie model o przekątnej 55 cali – Sharp 55JM6745E. Jego cena wynosi 1799,99 złotych.