Pierwszy taki bankomat w Polsce. Prawdziwa rewolucja

Takiego recyklera – czyli maszyny będącej jednocześnie bankomatem i wpłatomatem – w Polsce jeszcze nie było. Ta maszyna to rewolucja, która ułatwi życie wielu osobom.

Nowy rodzaj bankomatu w Polsce – Twój portfel łatwo „zrzuci na wadze”

W jednej z siedzib mBanku pojawił się nowy automat, choć skorzystać mogą z niego nie tylko klienci tego banku. Nie jest to zwyczajny recykler bankowy, bo urządzenie zostało rozszerzone o dodatkowy moduł na bilon. Dzięki temu obsłuży nie tylko banknoty, ale także monety. Maszyna jest samoobsługowa i pozwala na wpłacanie i wypłacanie pieniędzy w banknotach i w bilonie wprost na konto bankowe. Urządzenie jest dostępne dla każdego, kto posiada kartę Visa lub Mastercard.

Warto wspomnieć, że początkowo nowa maszyna pozwoli też klientom mBanku na wypłatę do 20 tysięcy złotych w ramach jednej transakcji. Dostępna jest też opcja wpłaty gotówkowej do 30 sztuk monet dla klientów mBanku z wykorzystaniem karty płatniczej, a także możliwość realizacji transakcji mieszanej – podczas której można wykorzystać zarówno banknoty, jak i monety.

Portal Cashless wspomina, że za wdrożenie odpowiedzialna jest spółka ITCard, natomiast za technologię odpowiada firma Hyosung TNS. Pierwszy automat został już zainstalowany w mBanku w Łodzi i działa w sieci Planet Cash. W ramach pilotażu planowane jest zainstalowanie łącznie trzech maszyn w różnych lokalizacjach. Jeśli urządzenia się sprawdzą, możliwe że automatów pojawi się jeszcze więcej.

Nowy automat Planet Cash (źródło: ITCard | LinkedIn)

Jak wpłacić bilon na konto bankowe? Metod jest więcej

Wpłacenie bilonu na konto bankowe nie jest w Polsce takie proste, jak mogłoby się wydawać. Zwykle, aby pozbyć się ciężkich monet, można udać się do swojego banku, gdzie pracownik (z pomocą maszyny) przeliczy przyniesiony dobytek i zleci wpłatę na konto. Warto pamiętać, że lepiej przynieść posegregowane monety, gdyż zdarza się, że banki doliczają prowizję za ten proces.

Jest jeszcze jeden – nieco bardziej nowoczesny – sposób. Mianowicie w 16 Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego można znaleźć specjalne maszyny do zamiany monet – równowartość można wypłacić w gotówce w kasie oddziału bądź przelać na własny rachunek bankowy przez Blik. W ramach usługi można wpłacić kwotę w zakresie od 11 groszy do 2000 złotych, a jest ona obecnie dostępna dla klientów banków, takich jak Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Millennium SA, Nest Bank SA i VeloBank S.A. NBP deklaruje, że trwają pracę nad wydłużeniem tej listy.