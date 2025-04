Unia Europejska chce być światowym liderem AI. Pomóc ma nowy plan działania

Rola sztucznej inteligencji rośnie nie z każdym rokiem, ale z każdym miesiącem. Unia Europejska świetnie to rozumie i postanowiła powalczyć z USA i Chinami. Pomóc ma przyjęty plan działania.

Unia Europejska chce być liderem AI

Nie brakuje głosów twierdzących, że Europa nieco przespała wyścig technologiczny, zostając w tyle za Amerykanami i Chińczykami. Dotyczy to również sztucznej inteligencji. Unia Europejska nie zamierza jednak odpuszczać wyścigu. Postanowiła do niego dołączyć, a celem nie jest po prostu sam bieg. Rządzący Stałym Kontaktem jako cel obrali stanie się światowym liderem.

Jak stwierdziła przewodnicząca Ursula von der Leyen na Szczycie Działań na rzecz Sztucznej Inteligencji w lutym 2025 roku w Paryżu, celem ambitnej inicjatywy jest stworzenie potężnych silników innowacji i przyspieszenie prac w zakresie sztucznej inteligencji. Owszem to tylko hasło, więc przejdźmy do planów.

Ambitny plan Unii Europejskiej na rozwój AI

Cały plan składa się z kilku głównych punktów, których realizacja ma zapewnić znaczący krok do przodu w rozwoju sztucznej inteligencji w Europie. Po pierwsze, zakłada on budowę infrastruktury danych i obliczeń AI na dużą skalę. Oznacza to tworzenie fabryk sztucznej inteligencji – jedna z fabryk AI powstanie w Poznaniu. Warto wspomnieć, że trzynaście z tych fabryk ma już wybraną lokalizację wokół superkomputerów w Europie.

Unia Europejska pomoże również w tworzeniu gigafabryk sztucznej inteligencji. Będą to duże obiekty wyposażone w około 100 tys. nowoczesnych chipów AI, czyli cztery razy więcej niż obecne fabryki AI. Przygotowano również 20 mld euro na inwestycje w ramach InvestAI, które mają pomóc w rozwoju prywatnych gigafabryk AI.

Plany dotyczące budowy infrastruktury danych i obliczeń AI zakładają jeszcze zwiększenie przepustowości centrów danych w UE, co ma odbyć się w ciągu najbliższych 5-7 lat. Priorytetowo będą traktowane wysoce zrównoważone centra danych, a więc ważna – oprócz rozwoju AI – ma być też ekologia, co wpisuje się w obecną politykę klimatyczną wspólnoty.

Kolejny, drugi punkt zakłada zwiększenie dostępu do dużych i wysokiej jakości danych. Ważnym elementem będzie tutaj utworzenie laboratoriów danych, które skupią duże ilości wysokiej jakości danych z różnych źródeł. Cały rynek danych ma być prawdziwie wewnętrzny.

Trzeci punkt skupia się na opracowaniu algorytmów i wspieraniu wdrażania AI w strategicznych sektorach. Unia Europejska uruchomi strategię, która zakłada zwiększenie wykorzystania sztucznej inteligencji w przemyśle i pełne przyjęcie w strategicznych sektorach publicznych i prywatnych.

Po czwarte, realizowane ma być wzmocnienie umiejętności i talentów związanych z AI. Komisja Europejska chce ułatwić międzynarodową rekrutację wysoko wykwalifikowanych ekspertów i naukowców. Wdrożone działania mają również przyczynić się do stworzenia legalnych ścieżek migracji dla wysoko wykwalifikowanych pracowników spoza Unii, którzy mają doświadczenie i specjalizują się w sztucznej inteligencji.

Ostatni z głównych punktów, czyli piąty, sprowadza się do uproszczenia przepisów. Unia Europejska zwraca uwagę, że akt w sprawie sztucznej inteligencji zwiększa zaufanie obywateli do technologii oraz zapewnia inwestorom i przedsiębiorcom pewność prawną niezbędną do zwiększenia skali i wdrożenia sztucznej inteligencji w całej Europie. Teraz plan zakłada powstanie punktu obsługi ds. aktu, aby w ten sposób pomóc w jego przestrzeganiu. Ma on pełnić rolę centralnego punktu kontaktowego.

Co teraz zamierza Unia Europejska?

Właśnie ruszają dwie konsultacje publiczne, które potrwają do 4 czerwca 2025 roku. W założeniach mają przyczynić się do dalszego kształtowania inicjatyw podjętych w ramach przedstawionego planu. Następnym krokiem będą kolejne publiczne konsultacje na temat strategii UE w zakresie danych, które rozpoczną się w maju tego roku.

Równolegle mają być zorganizowane rozmowy z przedstawicielami przemysłu i sektora publicznego, które pomogą w kształtowaniu strategii dotyczącej wdrażania AI. Wśród poruszanych tematów ma znaleźć się problem niewykorzystanego potencjału w zakresie przyjmowania sztucznej inteligencji w konkretnych sektorach i obecnej integracji z procesami biznesowymi i produkcyjnym

Dużo słów, ambitnych planów, ale czy faktycznie Unia Europejska ma szansę stać się liderem? Czy może jest już zbyt późno, a tego typu inicjatywy nie zapewnią odpowiednio mocnego wiatru w żagle? Czy mamy szansę, aby w kwestii AI powalczyć z USA i Chinami? Na odpowiedź na te i wiele innych pytań musimy poczekać.