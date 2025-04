Odkurzacze znanej marki tanio w Biedronce

Wiosenne porządki, więcej pobytu na świeżym powietrzu, a może zmiana nawyków żywieniowych? Jeżeli któreś z powyższych odpowiada Waszym planom, to nowe promocje Biedronka Home na odkurzacze, frytkownicę i rower pomogą Wam w dotarciu do celu.

Promocja na odkurzacze znanej marki w Biedronka Home

Na pierwszy ogień trwającego właśnie Flash Sale idzie odkurzacz pionowy Mova K10. To konstrukcja umożliwiająca sprzątanie na sucho i mokro. Sprzęt wyposażono w 7 ogniw o pojemności 2400 mAh, co ma pozwolić na około 30 minut sprzątania. Aby nie zmieniać wody w trakcie sprzątania, w korpusie znajduje się pojemnik o pojemności 890 ml. Sama szczotka umożliwia podjechanie odkurzaczem na odległość 6 mm od krawędzi. Cena Mova K10 wynosi obecnie 699 złotych (najniższa cena od wprowadzenia produktu do sprzedaży to 999 złotych).

Mova K10 (źródło: producent)

Drugi produkt ze stajni Dreame to robot sprzątający Mova E20. Podobnie jak w przypadku swojego pionowego kuzyna, sprzęt umożliwia zarówno odkurzanie, jak i mopowanie podłóg. W pierwszym przypadku przydaje się system generujący moc ssania o sile 5000 Pa, natomiast w czyszczeniu podłóg na błysk pomaga zbiornik na wodę o pojemności 245 ml i trzypoziomowa kontrola przepływu wody.

Odkurzacz wyposażono w akumulator o pojemności 3200 mAh, a sprawne poruszanie się po pokojach zapewnia opcja skanowania w zakresie 360°. Mova E20 kosztuje obecnie 669 złotych (najniższa cena z ostatnich 30 dni to 999 złotych).

Promocja na rower elektryczny i frytkownicę w Biedronka Home

Oprócz wyżej wymienionych urządzeń, w sklepie Biedronka Home przeceniono również rower elektryczny Ovivo Neo C1 Pro. To niewielka konstrukcja, przeznaczona do miasta, wyposażona w elektryczny silnik o mocy 250 W. Wygodną podróż po ścieżkach rowerowych i drogach ma zapewnić wytrzymała rama ze stali węglowej z przednim amortyzatorem, akumulator o pojemności 10,4 Ah, gwarantujący maksymalny zasięg do 52 kilometrów oraz opony w rozmiarze 20″ x 4″. Rower dostępny jest pięciu różnych kolorach i każdy z nich przeceniono z 6999 złotych na 3499 złotych (6999 złotych to najniższa cena od wprowadzenia produktu do sprzedaży).

Ovivo Neo C1 Pro (Źródło: Biedronka Home)

Ostatnią propozycją promocyjną jest frytkownica beztłuszczowa Mova AeroChef FD10 Pro. Kosz o pojemności 6 litrów ma sprawdzić się w kilkuosobowym gospodarstwie domowym. Za równomierne smażenie potraw odpowiadają podwójne grzałki Dual HeatSync oraz system cyrkulacji powietrza 360° Hot Poly-Air. W procesie gotowania kucharz z pewnością doceni obecność 11 automatycznych programów do konkretnych potraw oraz okienko do podglądania, czy całość się nie przypala.

Dreame Mova AeroChef FD10 Pro (Źródło: Biedronka Home)

Frytkownica beztłuszczowa Mova AeroChef FD10 Pro jest kosztuje obecnie 339 złotych (cena poza promocją – 599 złotych). Wszystkie produkty będą dostępne taniej od 9 do 15 kwietnia 2025 roku na stronie Biedronka Home. Sklep oferuje również darmową dostawę.