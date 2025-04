Ratowanie jedzenia stało się jeszcze wygodniejsze

Od zawsze lubimy łączyć przyjemne z pożytecznym. Nie inaczej jest z możliwością ratowania jedzenia. Dostępne na rynku usługi pozwalają w ten sposób nie tylko zaoszczędzić nieco pieniędzy, ale także wiążą się w jakiś sposób z poprawą samopoczucia. Dobrym przykładem jest usługa Too Good To Go, która do tego wszystkiego oferuje też wygodę.

Marnowanie jedzenia, a codzienność

Wiele osób, w tym ja, stara się ograniczyć marnowanie żywności – kupuje świadomie produkty spożywcze, edukuje się z zakresu ekologicznego podejścia do sprawy i przygląda się uważnie dacie przydatności do spożycia na opakowaniach. Pomocne w tej kwestii jest również Too Good To Go, czyli aplikacja dzięki której można zarezerwować zestaw z nadwyżkowymi produktami, których termin przydatności do spożycia nie jest zbyt długi.

Jest jednak pewien problem. Nie zawsze sklep oferujący takie paczki czai się tuż za rogiem, a przejechanie kilku kilometrów za zestawem z kawą i pieczywem może mijać się z celem. Rozwiązaniem tego dylematu może okazać się nowa usługa Box Too Good To Go.

Ratowanie z Box Too Good To Go

Badanie Eurostatu z 2023 roku wykazało, że rokrocznie w Europie marnuje się 11 ton żywności. Udział Polski w tych wyliczeniach to ok. pół miliona ton. I wcale nie wynika to z dobrobytu mieszkańców – chodzi o błędy na etapie produkcji i przetwórstwa. Okazuje się, że dla zakładów zmiana opakowania na linii, nadprodukcja, uszkodzone etykiety czy inne błędy to zjawisko całkowicie normalne.

Box Too Good To Go to możliwość zamówienia paczki zawierającej produkty spożywcze nienadające się do tradycyjnej sprzedaży, a to wszystko bez wychodzenia z domu. Zestaw pokrywają różne kategorie produktów – od napojów izotonicznych po produkty wegetariańskie czy słodycze. Z Too Good To Go współpracują już m.in. Heinz, Oshee, Pudliszki czy Mieszko. Oprócz Boxa Niespodzianki, zawartość każdej paczki jest dokładnie opisana.

(screen: Bartosz Kaja | Tabletowo.pl)

Jak to wygląda w praktyce? Jeżeli posiadacie aktualną aplikację Too Good To Go, szukacie zakładki „Dostawa” na dolnej belce i klikacie na nią. Następnie przeglądacie dostępne zestawy i wybieracie to, na co macie ochotę. W kolejnym podajecie adres dostawy, finalizujecie zakup i gotowe.

Paczka powinna dotrzeć do Was w ciągu 1-3 dni. Według Too Good To Go pojedynczy zestaw to możliwość uniknięcia emisji CO2 o masie 15,7 kg i zmarnowania 4698 litrów wody. No i nie zapominajmy oczywiście o lepszym samopoczuciu dzięki uratowaniu kilku paczek żelków od utylizacji. ;)