UE ponownie zabiera się za Apple. Sprawa skończy się wysoką grzywną

Apple stosowało ograniczenia antykonkurencyjne w swoim sklepie App Store. Unia Europejska nałoży na technologicznego giganta karę. Jej wysokość może być naprawdę ogromna.

Rozporządzenie Unii Europejskiej sposobem na konkurencyjność rynku cyfrowego

Akt o rynkach cyfrowych (ang. Digital Markets Act, DMA) jest rozporządzeniem opracowanym przez Unię Europejską. Jego głównym zadaniem jest zwiększenie konkurencyjności na rynku cyfrowym. W ramach zasad uwzględnionych w dokumencie organy europejskie mogą nałożyć na przedsiębiorstwo naruszające przepisy wysoką grzywnę.

Wielu gigantów technologicznych musiało przystać na warunki UE i zobowiązać się do przestrzegania wprowadzonych zasad. Zrobiłi to m.in. Microsoft, Google, a także Apple – choć niezbyt chętnie. Ta ostatnia z firm wprowadziła sporo zmian do systemu iOS 17.4 dla iPhone’ów, jednak już w czerwcu 2024 roku pojawiały się wieści, że to może nie wystarczyć.

KE nałoży wysoką karę na Apple przez App Store

Nowy raport Bloomberga donosi, że Komisja Europejska przygotowuje się do nałożenia kary na producenta iPhone’ów i iPadów. Apple zostanie ukarane finansowo za naruszenie DMA, a konkretnie za praktyki „antysterowania” w App Store, które były szkodliwe dla konkurencyjnych przedsiębiorstw.

Sprawa rozpoczęła się w marcu 2024 roku, kiedy to KE przyjrzało się skardze Spotify. Według operatora serwisu do streamowania muzyki Apple w swoim sklepie ograniczyło możliwość skierowania użytkowników do tańszych zakupów, odbywających się poza App Store. Według ustaleń Aktu o rynkach cyfrowych działania te są nielegalne.

Wysokość grzywny nałożonej przez Unię na technologicznego giganta z Cupertino nie jest jeszcze znana, choć zgodnie z DMA kara ta może sięgać do 10% rocznych globalnych przychodów, a także do 20% w przypadku, gdy wykroczenia te będą się powtarzać. Jak podaje The Verge – w przypadku producenta iPhone’ów i iPadów grzywna mogłaby wynieść nawet 38 miliardów dolarów. Wysokość kary może zostać ogłoszona jeszcze w tym miesiącu.

Ten problem nie jest jedynym, z jakim boryka się Apple. Unia Europejska bada też system operacyjny obsługiwany przez iPady. Organy KE mają zamiar sprawdzić, czy iPadOS jest zgodny z wprowadzonymi zasadami, których celem jest ograniczenie monopolu gigantów technologicznych.