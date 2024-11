Google TV ma nowe, wyższe wymagania techniczne. To nie koniec zmian

Google TV jest jedną z najpopularniejszych platform smart TV i amerykański gigant chce, by jej obecność świadczyła o pewnej klasie urządzenia. Dlatego ustalił nowe wymagania dotyczące pamięci operacyjnej.

Google TV tylko dla urządzeń z 2 GB RAM lub więcej

Jeśli telewizor lub przystawka smart TV ma mieć na pokładzie platformę Google TV, to takie urządzenie musi być wyposażone w co najmniej 2 GB RAM. Ma to być gwarancja płynnego i bezproblemowego działania, co do tej pory wcale nie było takie oczywiste.

Podobnie jak Android na smartfonach i tabletach, tak i (oparta na systemie Android TV) platforma Google TV od lat trafia zarówno na topowe urządzenia, jak i te, które reprezentują absolutnie podstawowy poziom. I to właśnie ma się zmienić.

Google TV na telewizorze Sharp GR (fot. Sharp)

Nowe wymagania są o tyle ciekawe, że stworzona przez Google przystawka Chromecast z Google TV (HD) ma… 1,5 GB RAM. Być może jednak gigant z Mountain View wychodzi z założenia, że on sam wie, jak robić taki sprzęt, a w przypadku innych lepiej się zabezpieczyć.

Trzeba też podkreślić, że wspomniane urządzenie jest wyjątkiem, a pozostałe przystawki – Chromecast (4K) i niedawno zaprezentowany Google TV Streamer – mają odpowiednio 2 i 4 GB pamięci operacyjnej.

Google Streamer, czyli „nowy Chromecast” (źródło: Google)

Zmiany u podstaw – nowy Android TV co dwa lata

Tak jak już wspominałem, Google TV bazuje na systemie Android TV, który to z kolei został zbudowany na tych samych fundamentach, co standardowy Android. Jednak w przeciwieństwie do smartfonów, użytkownicy nie wymieniają telewizorów i przystawek zbyt często – mają też nieco inne powody.

Większość użytkowników zmienia telewizor co 5-10 lat i decyduje się na to przede wszystkim ze względu na przekątną ekranu, a nie brak dostępu do najnowszych funkcji. Niemniej system smart TV również musi się rozwijać. Rzecz w tym, że może robić to trochę wolniej.

Właśnie dlatego firma Google wdraża teraz nowy harmonogram aktualizacji. Zakłada on, że kolejne duże wydania systemu Android TV będą pojawiać się nie co rok, lecz co dwa lata.

Nie jest to duże zaskoczenie, bo już wcześniej pominięty został Android TV 13 i zamiast niego po Dwunastce na początku tego roku pojawił się od razu Android TV 14. Teraz ma być podobnie i w przyszłym roku nie doczekamy się nowego wydania – zamiast tego kolejny będzie Android TV 16 w 2026 roku.