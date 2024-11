Steam wbił ostatni gwóźdź do trumny programom do nagrywania rozgrywki

Pod koniec czerwca 2024 roku Valve postanowił włączyć się do walki na rynku programów do nagrywania rozgrywki z gier. Nie wiadomo było jednak, kiedy Nagrywanie Gier Steam trafi do szerszego grona graczy. Okazuje się, że licznik właśnie wybił „godzinę 0”.

Co oferuje Nagrywanie Gier Steam?

Jak sama nazwa wskazuje, nowa funkcja, wbudowana w platformę cyfrową Valve, służy do nagrywania materiałów z gier. W zależności od potrzeb użytkownika Nagrywanie Gier Steam może działać w czasie rzeczywistym z opcją zapisu maksymalnie do dwóch godzin gry lub zostać włączony ręcznie.

Ci, którym zdarza się rozkojarzyć podczas zabawy i nie lubią, kiedy gra nie pozwala im odsłuchać ponownie jakiegoś dialogu, z pewnością docenią opcję szybkiej powtórki do przeglądania ostatnich nagranych sekund rozgrywki. Jeżeli natomiast nagrywacie bardzo dużo materiału w jednym pliku i potrzebujecie pomocy w znajdowaniu kluczowych momentów, SGR umożliwia umieszczanie zakładek. Co więcej, gry wspierające Game Recording’s Timeline same wykrywają, co może zainteresować nagrywającego i wprowadzają markery automatycznie.

Czas uwolnić zasoby

Największą zaletą Nagrywania Gier Steam pozostaje fakt, że chyba każdy gracz na PC korzysta z platformy Valve bez względu na preferencje dotyczące GPU czy CPU, a nowa funkcja sprawia, że nie musimy instalować zewnętrznych aplikacji. W przypadku zestawów pozbawionych GPU nagrania wideo zostają przygotowane przez procesor – i dopiera ta metoda może zauważalnie wpłynąć na wydajność w grach.

Pliki zapisywane są w formacie MP4 na dysku, można także skopiować materiały do schowka, wysyłać pomiędzy urządzeniami (np. ze Steam Decka na komputer) czy udostępnić do obejrzenia za pomocą tymczasowego linku lub kodu QR.

Jak sprawuje się Nagrywanie Gier Steam możecie sprawdzić na własnej skórze – wystarczy, że zaktualizujecie platformę do najnowszej wersji. Następnie wchodzicie w ustawienia i szukacie zakładki „Nagrywanie gier”. Nie wszystkie opcje są przetłumaczone na język polski, ale najważniejsze informacje i ustawienia powinny być dla Was zrozumiałe.