Czarne chmury nad Apple. Firma ma być na celowniku UE

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to Apple będzie miało problemy w Unii Europejskiej. Chodzi o naruszenie Digital Markets Act przez firmę Tima Cooka, co może skutkować nałożeniem kary.

Apple może mieć problemy w Unii Europejskiej

Firma z Cupertino, podobnie jak Microsoft czy Google, zobowiązała się do przestrzegania wytycznych Aktu o rynkach cyfrowych (Digital Markets Act) na terenie Unii Europejskiej. Owszem Apple zrobiło to niezbyt chętnie, ale warto zauważyć, że wraz iOS 17.4 na iPhone’y trafiło naprawdę sporo zmian, które wyeliminowały wiele z wcześniejszych ograniczeń.

Niewykluczone, że jednak działania podjęte przez Apple są niewystarczające, aby zadowolić Komisję Europejską. Według trzech osób zaznajomionych ze sprawą, na które powołuje się Financial Times w najnowszym raporcie, firma Tima Cooka może mieć problemy w Unii Europejskiej.

Według opublikowanych, nieoficjalnych informacji Apple nie wywiązuje się z obowiązku umożliwienia twórcom aplikacji „kierowania” użytkowników do ofert poza App Store bez nakładania na nich opłat. Oczywiście takie zachowanie, jeśli zostanie potwierdzone, będzie wiązać się z finansowymi konsekwencjami.

Co grozi producentowi iPhone’ów?

W sytuacji, gdy przedstawione rewelacje okażą się prawdziwe, to Komisja Europejska może podjąć stosowne kroki, które zakończą się nałożeniem kary finansowej na Apple. Grzywna za nieprzestrzeganie przepisów wyniesie wówczas do 5% średniego dziennego obrotu na świecie, który w przypadku Amerykanów wynosi ponad 1 mld dolarów.

Z raportu możemy dowiedzieć się, że mamy do czynienia ze wstępnymi ustaleniami KE. Pojawią się więc głosy, że zespół Tima Cooka może wybrnąć z tej niekorzystnej sytuacji, jeśli wprowadzi w iOS stosowne zmiany. Oczywiście to tylko jeden z wielu prawdopodobnych scenariuszy.

Warto jeszcze wspomnieć, że w sytuacji, gdy Komisja Europejska faktycznie podejmie kroki w sprawie nałożenia kary na producenta iPhone’ów, to zostaną one ogłoszone w nadchodzących tygodniach. Obecnie pozostaje nam czekać na dalszy rozwój sprawy i oficjalne informacje. Jeśli pojawią się takie informacje, to jak najbardziej możemy spodziewać się stanowiska Apple i niewykluczone, że kolejnych zmian w iOS, które pozwolą dostosować system operacyjny do Digital Markets Act.