Szczecińskie bazarki są rajem dla sprzedawców podróbek

Handel podrobionymi produktami jest przestępstwem, lecz chyba nawet ta kwestia nie odstrasza najbardziej zdeterminowych handlarzy. Policja ponownie zabezpieczyła nieoryginalne akcesoria warte kilkaset tysięcy złotych. Były sprzedawane w jednym ze szczecińskich punktów handlowych.

Podróbki znowu zalały Szczecin

Niecałe cztery miesiące temu informowaliśmy was o zamknięciu sklepu z akcesoriami GSM w Szczecinie. W punkcie handlowym znaleziono wtedy niemal 1000 sztuk nieoryginalnych produktów, które były tam sprzedawane. Oczywiście, o ich niepewnym źródle pochodzenia oraz wątpliwej oryginalności, klienci nie byli informowani przez sprzedawców.

Okazuje się, że listopadowa interwencja policjantów z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą z Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie nie zaalarmowała pozostałych handlarzy podróbkami. Ten sam zespół funkcjonariuszy skontrolował kolejny punkt w mieście, w którym, jak się okazało, również prowadzono handel nieoryginalnymi akcesoriami do telefonów.

fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Jak informuje policja, tym razem na miejscu znaleziono ponad 2600 sztuk podróbek. Etui, baterie do telefonów, przewody czy ładowarki sprzedawane były jako produkty oryginalne, pochodzące od renomowanych producentów.

Na zdjęciach udostępnionych przez KMP Szczecin można zauważyć przede wszystkim produkty będące podróbkami akcesoriów Apple – etui na iPhone’y, słuchawki przewodowe i bezprzewodowe, czy też kable Lightning. Wartość tych produktów oszacowano na około 300 tysięcy złotych.





fot. Komenda Miejska Policji w Szczecinie

Uwaga na nieoryginalne produkty

Jak stanowi Ustawa Prawo Własności Przemysłowej, za wprowadzanie do obrotu przedmiotów z podrobionymi zastrzeżonymi znakami towarowymi grozi do 2 lat pozbawienia wolności. Jeśli jednak handel nieoryginalnymi produktami stanowi stałe źródło dochodu, sprawcy grozi od 6 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Taki zarzut ma usłyszeć właściciel opisywanego sklepu.

Ponownie przypominamy, że kupując podrobione produkty narażacie nie tylko swój portfel, ale również zdrowie. Zazwyczaj nie są one poddawane kontroli jakości, więc mogą być słabo wykonane, stwarzać niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem, czy też wystawiać użytkownika na kontakt z toksycznymi substancjami.

Przed decyzją o zrobieniu zakupów w niesprawdzonym puncie sprzedaży warto zapoznać się z jego opiniami i sprawdzić towar przed zakupem, na przykład z pomocą poradnika Apple dotyczącego rozpoznawania podrobionych akcesoriów Lightning. W razie jakichkolwiek wątpliwości, warto zrezygnować z zakupów w takim miejscu i zawiadomić o tym fakcie policję. Radzimy wybierać sprawdzone sieci handlowe, a najlepiej oficjalnych dystrybutorów produktów danej marki.