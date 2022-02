To koniec popularnej serii pamięci RAM

Na rynku dostępna jest masa przeróżnych pamięci RAM od popularnych producentów tego typu elektroniki. Niemniej jednak są serie modułów, które stanowią ikony – niemal każdy nieco bardziej zainteresowany użytkownik w sprzęcie komputerowych korzystał z nich lub po prostu o nich słyszał. Jedną z takich jest seria modułów operacyjnych submarki Microna, czyli Crucial Ballistix. Jak się okazuje, producent poinformował, że po latach sukcesów serii decyduje się na jej całkowite wycofanie.

To oficjalny koniec serii Crucial Ballistix

Pamięci operacyjne Crucial Ballistix istnieją niemalże od zawsze. Submarka Microna oferowała moduły z omawianej serii już w przypadku standardu kości DDR1. Podobnie było z kolejnymi generacjami pamięci losowego dostępu – DDR2, a także DDR3, w przypadku którego seria zyskała największego rozgłosu. Ostatnią dostępną generacją RAM z kluczowej serii Cruciala jest DDR4, gdzie możemy znaleźć m.in. średniopółkowe Ballistix (RGB), które bądź co bądź są wciąż dobrym wyborem dla tańszych pecetów – 300 złotych za 16 GB DDR4-3200 dla wielu użytkowników może być optymalne.

źródło: Crucial

W wyższej półce dostępne są moduły Ballistix Max (RGB), które cechują się lepszym systemem chłodzenia, a co za tym idzie wyższymi taktowaniami. Są to już ostatnie moduły Cruciala z tej serii, bowiem jak wiemy, dotąd na rynek nie trafiły moduły piątej generacji i wszystko wskazuje na to, że już nie trafią.

Jak donosi portal Tom’s Hardware, Micron oficjalnie poinformował, że rodzina pamięci Crucial Ballistix nie będzie już więcej produkowana, a więc nie ma co liczyć na gamingowe kości DDR5.

Niestety nie jesteśmy pewni, skąd ta decyzja – Ballistix to jedyna seria w portfolio producenta w tym segmencie „wydajnościowym”. Obok omawianej rodziny, Crucial produkuje i sprzedaje także standardowe moduły w standardzie JEDEC (DDR4, DDR5) dla komputerów desktop (DIMM), laptopów (SODIMM) oraz serwerów (UDIMM) – ta seria bez zmian będzie nadal dostępna.

Niemniej jednak jest to w głównej mierze cios w stronę graczy, którzy zaopatrują swoje komputery w urządzenia Microna. Crucial wciąż będzie produkował superszybkie SSD M.2 NVMe dla graczy czy przenośne, zewnętrzne SSD – bowiem właśnie na tym segmencie firma chce się w głównej mierze skupić.