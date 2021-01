AMD zaprezentowało nowe procesory z serii AMD Ryzen 5000 do laptopów

AMD, podobnie jak konkurencja, wykorzystało targi CES 2021 do zaprezentowania nowych procesorów. Amerykański gigant przedstawił pełne portfolio mobilnych procesorów z serii AMD Ryzen 5000.

Jak podaje producent, nowe procesory z rodziny AMD Ryzen 5000 bazują na architekturze Zen 3/Zen 2 i trafią do laptopów różnych, znanych na całym świecie marek, w tym Asus, HP i Lenovo. Co więcej, klienci nie będą musieli na nie długo czekać, ponieważ pojawią się one w sklepach już w pierwszym kwartale 2021 roku, a w ciągu 12 miesięcy do sprzedaży trafi ponad 150 modeli z nowymi układami amerykańskiego giganta na pokładzie.

Nowe procesory mobilne z serii AMD Ryzen 5000

Rodzina AMD Ryzen 5000 składa się w sumie z 13 modeli procesorów z nawet 8 rdzeniami i 16 wątkami z TDP w zakresie od 15 W do 45 W. Podzielono je na cztery serie:

wydajne H przeznaczone dla graczy i twórców,

ultra-wydajne HX dla najbardziej wymagających,

wydajne HS do smukłych i lekkich laptopów,

U, które mają zapewnić maksymalną efektywność i czas pracy w ultra-mobilnych laptopach.

Producent informuje, że nowa seria procesorów zapewni nawet o 23% wyższą wydajność jednowątkową i o 17% wyższą wielowątkową w porównaniu z poprzednią generacją. Ponadto laptopy z nimi na pokładzie będą mogły działać na pojedynczym ładowaniu do 17,5 godziny lub umożliwić do 21 godzin odtwarzania filmów.

Oczywiście są to wartości maksymalne – rzeczywiście osiągane będą zależeć od konkretnego modelu i konfiguracji sprzętowej. Na przykład w przypadku procesora AMD Ryzen 7 5800U wydajność jednowątkowa ma być wyższa o do 16%, a wielowątkowa o do 14% w porównaniu z bezpośrednim poprzednikiem.

Lista procesorów z serii AMD Ryzen 5000

Jak możecie zobaczyć na poniższym wykazie, najwyższej pozycjonowanym (tj. najwydajniejszym) procesorem jest AMD Ryzen 9 5980HX, natomiast najniżej AMD Ryzen 3 5300U. Wspomniany przed chwilą AMD Ryzen 7 5800U plasuje się zaś w drugiej połowie stawki.

Podczas wybierania laptopa z procesorem z serii AMD Ryzen 5000 klienci powinni przede wszystkim zwrócić uwagę na ostatnią literkę (lub dwie) w nazwie, ponieważ dzięki nim można rozpoznać, do której grupy układów należy dany model i do jakiego użytkownika jest on skierowany. To znacznie ułatwi użytkownikom podjęcie dobrej decyzji zakupowej.

źródło: AMD

Jednocześnie AMD zaprezentowało też serię mobilnych procesorów AMD Ryzen PRO 5000, które trafią do biznesowych laptopów (pierwsze pojawią się na rynku w pierwszej połowie 2021 roku). Mają one zapewnić „nowe poziomy produktywności i efektywności współpracy przy wygodnym i łatwym zarządzaniu infrastrukturą sprzętową”, a ponadto oferują „wielowarstwową ochronę i funkcje zabezpieczające spełniające kryteria wymagających korporacji”.

Ponadto AMD zaanonsowało też nowe procesory AMD Ryzen 9 5900 oraz AMD Ryzen 7 5800 do komputerów stacjonarnych z obniżonym do 65 W TDP, które mają zapewnić nawet o 24% wyższą wydajność w grach (w rozdzielczości 1080p) w porównaniu z poprzednią generacją. Będą one jednak dostępne wyłącznie w komputerach produkowanych przez partnerów OEM, więc klienci nie kupią ich w sklepach.