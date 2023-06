10 GB darmowego internetu od Orange na otarcie łez po przegranej w meczu Polska – Mołdawia

Po piłkarskim spotkaniu Polska – Mołdawia trudno odzyskać dobry humor. Przegrana reprezentacji boli, więc Orange ma dla nas coś na poprawę nastroju.

Polska – Mołdawia 2:3

Kto oglądał wczorajszy mecz piłkarski rozgrywany w Kiszyniowie, temu nie jest do śmiechu. Po całkiem obiecującym początku spotkania, polscy sportowcy popełniali błąd za błędem, umożliwiając reprezentacji Mołdawii najpierw wyrównanie 2:2, by pod koniec zmagań zrobić miejsce rywalom na zdobycie jeszcze jednego, decydującego punktu.

Zawód jest tym większy, że przynajmniej na papierze, Polska miała o wiele większe szanse od Mołdawii podczas eliminacji do Euro 2024. Przez tę kompromitującą wpadkę, drużyna biało-czerwonych zachowuje tylko trzy punkty w klasyfikacji – i to po aż trzech spotkaniach. Nie jest dobrze.

Prezent od Orange

Smak porażki jest gorzki, ale Orange zadbało o to, by przegraną łatwiej było przełknąć. Darmowe 10 GB internetu w ramach akcji Giga za gole na pewno się przydadzą.

Jak włączyć dodatkowy pakiet danych? By to zrobić, należy wysłać SMS-a z zakładki dla Ciebie lub dla Firm w aplikacji Mój Orange. Można też zrobić to ręcznie, wpisując do wiadomości treść DNIESTR i wysłać ją pod numer 233 (opłata za SMS-a zgodna będzie z cennikiem naszego planu taryfowego).

Użytkownicy taryf Flex wpisują tylko DNIESTR w aplikacji, w zakładce Kody promocyjne.

6.5 Ocena

Obowiązuje kilka dodatkowych warunków. Na jednym numerze można aktywować tylko jeden dodatkowy pakiet GB za gole. Aktywacji można dokonać do godziny 22:55, 21 czerwca. Promocyjne GB są ważne 7 dni od daty aktywacji i obowiązują tylko w kraju.