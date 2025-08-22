YouTube zapowiada nowe funkcje, które wzmocnią więzi z artystami

Znana platforma do streamowania muzyki zbliża się do swojej 10. rocznicy powstania. YouTube Music otrzyma garść nowych funkcji, które pomogą wzmocnić więzi z artystami.

Nowe funkcje YouTube Music wzmocnią więzi pomiędzy artystami i fanami

YouTube Music to platforma streamingowa do odtwarzania muzyki oraz treści, takich jak podcasty. Serwis powstał w listopadzie 2015 roku i właśnie zaczyna świętować 10-lecie swojego istnienia. Z okazji okrągłej rocznicy przygotowano kilka nowości, choć jednocześnie wspomniano, że to „dopiero początek nowego rozdziału”.

Jak jednak zaznacza technologiczny gigant – YouTube Music to nie tylko muzyka, ale przede wszystkim społeczność i miejsce, które łączy artystów z fanami. Google ma zamiar wzmocnić te więzi, wprowadzając nowe funkcje do serwisu.

Playlista w YouTube Music (źródło: Blog YouTube)

Użytkownicy YouTube Music zdołali stworzyć w dekadę ponad 4 miliardy playlist, w tym 1,8 miliarda publicznych. Wkrótce użytkownicy popularnej platformy do streamowania muzyki otrzymają możliwość dzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach bezpośrednio pod playlistami i albumami. Ponadto w serwisie dostępne będą listy utworów dopasowane do gustu osób korzystających z konkretnej playlisty. Listy te mają być aktualizowane każdego dnia.

(źródło: Blog YouTube)

Informacja o koncertach i premierach w YouTube Music

YouTube Music oferuje już ponad 300 milionów utworów – od oficjalnych nagrań studyjnych, przez remiksy i covery, aż po występy na żywo. Teraz oglądanie treści na żywo ma stać się jeszcze prostsze. Platforma wskaże, gdzie znajdują się najbliższe koncerty, a także poinformuje użytkownika o zbliżających się premierach, wydarzeniach czy nowych produktach.

Popularny serwis streamingowy ułatwi też możliwość pokazania, że jest się fanem konkretnego artysty. Do odznak „First to Watch” and „Top Listener”, które wyróżniają najlepszych fanów, dołączą kolejne. YouTube Music ma również wesprzeć twórców – jeśli dany artysta będzie bliski osiągnięcia kolejnego kamienia milowego (np. 1 miliona wyświetleń), oficjalne teledyski będą promowane.

(źródło: Blog YouTube)

W kwietniu 2025 roku zauważono, że Google testuje funkcję podwójnego stuknięcia, aby polubić dany utwór. Podobną opcję znamy już z Instagrama i TikToka.