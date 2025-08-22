Honor Magic V Flip 2 oficjalnie. Klapka zaliczyła progres

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, smartfon Honor Magic V Flip 2 został oficjalnie zaprezentowany. Jeśli marzy Ci się składak z klapką, to ten model może szybko stać się jednym z Twoich obiektów westchnień.

Specyfikacja potwierdzona – Honor Magic V Flip 2 nie ma się czego wstydzić

Może i mamy do czynienia z jego premierą, ale specyfikacja smartfona Honor Magic V Flip 2 nie jest zaskoczeniem. Potwierdziły się bowiem wszystkie wcześniejsze doniesienia na jej temat. Włącznie z informacją, że rozłożony jest smuklejszy od swojego poprzednika (6,9 mm vs 7,2 mm), ale po złożeniu stał się od niego grubszy – ma 15,5 mm, podczas gdy Honor Macic V Flip pierwszej generacji miał 14,9 mm.

Co mieści w sobie ta obudowa? Przede wszystkim procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 – wydajny, ale nie najwydajniejszy w aktualnej ofercie amerykańskiego producenta chipsetów. W zależności od wariantu towarzyszy mu 12 lub 16 GB RAM typu LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB pamięci masowej w formacie UFS 4.0.

Honor Magic V Flip 2 (fot. Honor)

Sekcję fotograficzną w tym składanym smartfonie typu flip tworzą dwa aparaty na zewnątrz i jeden wewnątrz. Główny sensor ma 200 Mpix (f/1.9) i oferuje optyczną stabilizację obrazu (OIS). Towarzyszy mu ultraszerokokątna, 50 Mpix (f/2.0) jednostka z trybem makro. Kamerka do selfie również cechuje się rozdzielczością 50 Mpix (f/2.0).

Czas wreszcie na parę słów o wyświetlaczach. Oba bazują na technologii LTPO OLED i oferują dynamiczną częstotliwość odświeżania do 120 Hz. Ten na zewnątrz to 4-calowy panel o rozdzielczości 1200×1092 pikseli i jasności sięgającej 3600 nitów. Wewnętrzny ekran ma natomiast 6,82 cala i cechują go rozdzielczość 2868×1232 pikseli oraz jasność dochodząca do 5000 nitów.

Honor Magic V Flip 2 (fot. Honor)

Na koniec wspomnę jeszcze o największym progresie, który widać w akumulatorze. Raz, że jego pojemność wzrosła z 4800 do 5500 mAh. Dwa: maksymalna moc ładowania to już nie 66 W, lecz 80 W. I wreszcie: obsługiwane jest także ładowanie bezprzewodowe, z mocą 50 W.

Specyfikacja Honor Magic V Flip 2 vs Magic V Flip – porównanie:

Honor Magic V Flip 2 Honor Magic V Flip Główny wyświetlacz 6,82 cala,

LTPO OLED,

2686×1232 piksele,

120 Hz,

do 5000 nitów 6,8 cala,

LTPO OLED,

2520×1080 pikseli,

120 Hz,

do 3000 nitów Zewnętrzny wyświetlacz 4 cale,

LTPO OLED,

1200×1092 piksele,

120 Hz,

do 3600 nitów 4 cale,

LTPO OLED,

1200×1092 piksele,

120 Hz,

do 1600 nitów Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

(4 nm; 3,3 GHz) Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

(4 nm; 3 GHz) Pamięć 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki 12/16 GB RAM,

256 GB-1 TB na pliki Aparaty 200 Mpix (f/1.9),

50 Mpix (f/2.0) – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix (f/2.0) 50 Mpix (f/1.9),

12 Mpix (f/2.2) – ultraszerokokątny;

przód: 50 Mpix (f/2.0) Akumulator 5500 mAh,

ładowanie do 80 W

(bezprzewodowo: do 50 W) 4800 mAh,

ładowanie do 66 W

(brak ładowania bezprzew.) Wymiary rozłożony: 167,1×75,6×6,9 mm

złożony: 86,5×75,6×15,5 mm rozłożony: 167,3×75,6×7,2 mm

złożony: 86,5×75,6×14,9 mm Waga 204 gramy 193 gramy Odporność IP58 / IP59 IPX8

Ile kosztuje smartfon Honor Magic V Flip 2? Cena w Chinach

Smartfon Honor Magic V Flip 2 wydaje się zatem bardzo interesującą alternatywą dla modeli Samsung Galaxy Z Flip 7 oraz Motorola Razr 60 (Ultra). A jak kształtują się jego ceny? Póki co urządzenie dostępne jest wyłącznie w Chinach, gdzie cennik wygląda następująco:

12/256 GB – 5499 juanów (równowartość około 2815 złotych),

12/512 GB – 5999 juanów (~3070 złotych),

12 GB/1 TB – 6499 juanów (~3325 złotych),

16 GB/1 TB – 7499 juanów (~3835 złotych).

Na razie nie wiadomo kiedy (i czy w ogóle) można spodziewać się debiutu urządzenia w naszej części świata. Premiera w Polsce wydaje się jednak prawdopodobna.