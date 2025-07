Wkrótce też w Mołdawii masz poczuć się „jak w domu”

Mołdawia nie należy do Unii Europejskiej, lecz ma ambicje dołączyć do grona państw ją tworzących. Mimo że nie stanie się to w najbliższym czasie, osoby podróżujące do tego kraju będą mogły poczuć się „jak w domu”.

W Mołdawii „jak w domu”

Przynależność do Unii Europejskiej implikuje wiele korzyści dla mieszkańców krajów, wchodzących w skład Wspólnoty. Jedną z nich jest zasada „roam like at home”, dzięki której – przykładowo – Polacy mogą korzystać z usług telekomunikacyjnych na takich samych lub podobnych zasadach jak w Polsce.

Jeżeli zatem ktoś w ramach swojej oferty ma nielimitowane rozmowy i SMS-y, to może rozmawiać i wysyłać SMS-y bez limitu i dodatkowych kosztów także w krajach należących do Unii Europejskiej. O ile oczywiście nie naruszy polityki uczciwego korzystania, tzn. nie będzie korzystał z usług krajowego operatora częściej poza Polską niż w Polsce.

W przypadku internetu obowiązuje przelicznik, z każdym rokiem coraz korzystniejszy. W praktyce klienci otrzymują najczęściej nieco mniejszy pakiet do wykorzystania w roamingu w Unii Europejskiej niż w kraju. Czasami jednak limit jest taki sam zarówno w Polsce, jak i w UE.

Dzięki zasadzie „roam like at home” nie trzeba martwić się o to, że po powrocie do domu przyjdzie wysoki rachunek za telefon, co nierzadko miało miejsce w przeszłości. Dotyczy to jednak wyłącznie podróży do krajów Unii Europejskiej, a Mołdawia nie należy do tego grona i w najbliższym czasie to się nie zmieni.

Mołdawia staje się jednak coraz popularniejszym kierunkiem dla turystów z Polski i nie tylko. Niewykluczone, że już wkrótce poczują się oni tam „jak w domu”. Komisja Europejska opublikowała bowiem komunikat, w którym pisze, że przyjmuje z zadowoleniem ambicje Mołdawii i popiera wszelkie trwające działania na rzecz przystąpienia do unijnego obszaru „Roam Like at Home” od 1 stycznia 2026 roku.

Nie oznacza to jednak, że na pewno od początku przyszłego roku w Mołdawii będzie obowiązywać zasada „roam like at home”. Wcześniej kraj musi bowiem spełnić szereg wymagań i dostosować swoje prawo do unijnego, a także otrzymać pozytywną ocenę podjętych kroków.

Jeśli tak się stanie, od 1 stycznia 2026 roku klienci mołdawskich operatorów będą mogli korzystać z opłacanych usług w 27 krajach Unii Europejskiej na podobnych zasadach jak w kraju. To samo dotyczy mieszkańców państw Wspólnoty, którzy pojadą do Mołdawii. A nawet 28, ponieważ…

Ukraina również przystąpi do strefy roamingowej UE

W czerwcu 2025 roku Komisja Europejska poinformowała, że od 1 stycznia 2026 roku mieszkańców Ukrainy i krajów należących do Unii Europejskiej, podróżujących do tego państwa, będzie obowiązywać zasada „roam like at home”. Nasz wschodni sąsiad w pełni dostosował swoje prawo dotyczące roamingu do przepisów UE oraz uzyskał pozytywną ocenę.

Mnie prywatnie zastanawia jednak, jak to będzie w praktyce, gdyż wśród wymagań zasady „roam like at home” jest zapewnienie przybyszom podobnej szybkości i jakości sieci jak w ich ojczystym kraju. W Ukrainie trwa wojna, która wpływa na infrastrukturę telekomunikacyjną. Z kolei Mołdawia nie jest na aż tak zaawansowanym etapie jak kraje UE – zasięg technologii LTE najczęściej ograniczony jest do większych miast i głównych szlaków komunikacyjnych, a z dostępnością do 5G jest jeszcze gorzej (co można zobaczyć na tej mapie).