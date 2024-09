Nowość na YouTube. Rodzice będą zadowoleni, dzieci niekoniecznie

Rodzice są szczęśliwi, gdy ich dzieci są samodzielne. Niewskazane jest jednak puszczenie ich „samopas”, szczególnie w internecie. YouTube wprowadził nowość, którą rodzice powinni się zainteresować, jeśli ich dziecko udostępnia treści na tej platformie.

Nowa funkcja nadzoru rodzicielskiego na YouTube

Rodzice powinni wiedzieć, co ich dziecko udostępnia w internecie, ponieważ ono samo – z uwagi na brak wiedzy i doświadczenia życiowego – może nie zdawać sobie sprawy z konsekwencji swoich czynów. YouTube wdrożył nowe narzędzie, dzięki któremu rodzice będą mieli szczegółowy wgląd w to, co ich pociecha tworzy i udostępnia na tej platformie.

Już wkrótce rodzice i ich dzieci dostaną możliwość połączenia swoich kont za pośrednictwem nowego Centrum rodziny. Dzięki temu dorośli będą mogli sprawdzić liczbę przesłanych filmów, subskrypcji i komentarzy, a także otrzymają powiadomienia e-mail o różnych wydarzeniach, takich jak publikacja nowego filmu czy rozpoczęcie transmisji na żywo.

Według YouTube dzięki temu rodzice będą mogli na bieżąco udzielać swoim dzieciom wskazówek dotyczących odpowiedzialnego tworzenia treści. O ile oczywiście w ogóle wiedzą, że ich dziecko nagrywa wideo i udostępnia je w sieci, a nie każdy rodzic zdaje sobie z tego sprawę. Nowe narzędzie może to zmienić, ponieważ po połączeniu kont rodzic będzie otrzymywać informację o tego typu aktywności dziecka na YouTube, o czym mógłby się nawet nie dowiedzieć bez tej nowej funkcji.

YouTube ograniczy rekomendacje filmów, które mogą wyrządzić szkodę dzieciom

Ponadto YouTube poinformował, że po konsultacjach z zespołem niezależnych ekspertów z Komitetu doradczego ds. dzieci i rodzin postanowił opracować dodatkowe zabezpieczenia w zakresie rekomendacji treści. Zidentyfikowano kategorie treści, które mogą być nieszkodliwe, gdy pojawiają się w pojedynczych filmach, ale stają się problematyczne dla niektórych nastolatków, jeśli są oglądane wielokrotnie.

Mowa tu na przykład o nierealistycznych standardach piękna, sylwetki czy kondycji fizycznej, ale też agresji społecznej, takiej jak zastraszanie czy przemoc słowna. Mając na uwadze dobro dzieciaków, YouTube ograniczy w ich przypadku rekomendacje filmów, w których pojawia się ww. tematyka.

Nowe funkcje kontroli rodzicielskiej w systemie Android

Równocześnie Google zdecydowało się wdrożyć nową funkcję kontroli rodzicielskiej na urządzeniach z Androidem o nazwie Czas zajęć szkolnych. Pozwala ona ograniczyć funkcjonalność smartfona lub/i tabletu w czasie, gdy dziecko znajduje się w szkole i powinno skupić się na nauce – wówczas wyświetli się specjalny ekran główny z ograniczoną funkcjonalnością. Rodzice mogą pozwolić na połączenia lub SMS-y od wybranych kontaktów oraz dostęp do niektórych aplikacji.

Oczywiście można też ją aktywować poza szkołą, gdy rodzic uważa, że jego dziecko powinno odpocząć od smartfona czy tabletu. Funkcja Czas zajęć szkolnych jest dostępna w aplikacji Family Link. Warto przypomnieć, że wcześniej wdrożono ją w smartwatchach Fitbit Ace LTE.