Smartfony z serii Google Pixel 9 zadebiutowały w Polsce 13 sierpnia 2024 roku i wczoraj miała zakończyć się promocja, przygotowana z okazji ich premiery. Okazuje się, że została przedłużona.

Promocja na smartfony z serii Google Pixel 9 przedłużona

Każdy producent smartfonów z Androidem przygotowuje jakąś promocję z okazji premiery nowych modeli (dotyczy to nie tylko flagowców). Nie inaczej było w przypadku serii Google Pixel 9, która zadebiutowała w Polsce 13 sierpnia 20234 roku. Oferta miała obowiązywać do 5 września 2024 roku, ale okazuje się, że w została przedłużona w sklepie Media Expert.

Oznacza to, że wciąż możecie kupić model z większą ilością pamięci w cenie wersji z dwukrotnie mniej pojemną pamięcią wbudowaną:

Pixel 9 12/256 GB za 4049 złotych (zamiast 4499 złotych),

Pixel 9 Pro 12/256 GB za 4949 złotych (zamiast 5349 złotych),

Pixel 9 Pro XL 16/256 GB za 5399 złotych (zamiast 5799 złotych),

Pixel 9 Pro XL 16/512 GB za 5799 złotych (zamiast 6399 złotych),

Pixel 9 Pro XL 16 GB/1 TB za 6399 złotych (zamiast 7599 złotych).

Aby skorzystać z tej promocji, należy w koszyku wkleić kod rabatowy 2XWIECEJPAMIECI. Oferta obowiązuje w sklepie Media Expert do 3 października 2024 roku, czyli jeszcze przez prawie cały miesiąc. W przypadku modelu Google Pixel 9 większość wersji jest już niedostępna, co może wskazywać, że właśnie on cieszył się największą popularnością wśród klientów.

Gdzie kupić? Google Pixel 9 ok. 4049 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Google Pixel 9 Pro ok. 4949 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Google Pixel 9 Pro XL ok. 5399 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.

Sklep Media Expert jest jedyną siecią sklepów z elektroniką, która jest oficjalnym dystrybutorem urządzeń Google. W oficjalnym sklepie Google Store nie ma podobnej promocji – smartfony z serii Google Pixel 9 sprzedawane są w regularnych cenach.

Promocja na smartwatch Google Pixel Watch 3 jeszcze dostępna

Jeśli wraz z nowym Pixelem myślicie kupić nowy smartwatch Google Pixel Watch 3, to wciąż możecie skorzystać z promocji, dzięki której macie szansę zyskać 433 złotych. Do 10 września 2024 roku dostępna jest oferta, w ramach której dostaniecie dodatkowy bonus przy odsprzedaniu starego smartwatcha.

Kwota odkupu wraz z bonusem w wysokości 433 złotych musi zostać wykorzystana na zakup nowego smartwatcha z serii Google Pixel Watch 3.

Regulamin promocji „Oszczędź nawet 433 zł kupując nowy Google Pixel Watch 3 odsprzedając swój stary smartwatch” (PDF)

Gdzie kupić? Smartwatch Google Pixel Watch 3 41 mm (LTE) ok. 1699 zł Media Expert Zawiera linki afiliacyjne.