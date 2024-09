Nie powiesz mi, że są niepraktyczne. Nowe słuchawki, ładowarki i powerbanki marki Belkin

Belkin dotarł do Berlina w torbami pełnymi sprzętu. Podczas targów IFA 2024 zaprezentował cztery modele słuchawek i kilkanaście akcesoriów mobilnych. Rzućmy szybko okiem na to, co konkretnie zamierza zaserwować nam tej jesieni.

Nowe słuchawki Belkin na targach IFA 2024

Wśród nowości Belkin na targach IFA 2024 nie zabrakło sprzętu audio. Konkretnie kalifornijski producent przywiózł ze sobą do Berlina cztery modele słuchawek z rodziny SoundForm – dwa nauszne i tyle samo mniejszych. Cała czwórka otrzymała oznaczenie „Signature Sound”, mające świadczyć o zoptymalizowanym brzmieniu – ze zbalansowanym basem i czystymi wokalami.

Wszechstronne, a przy tym relatywnie niedrogie Belkin SoundForm Rhythm to całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne. Zostały wyposażone w przetworniki o średnicy 6 mm i akumulator zapewniający 8 godzin grania. Częścią zestawu jest też oczywiście etui z funkcją ładowania, pozwalające wydłużyć czas działania nawet o 20 godzin. Nie zabrakło również funkcji ENC, odpowiedzialnej za eliminację szumów podczas rozmów telefonicznych, a dopełnieniem całości jest wyjątkowo kompaktowa konstrukcja.

Słuchawki SoundForm Rhythm (fot. Belkin)

Model Belkin SoundForm ClearFit reprezentuje kategorię open-ear. To propozycja kierowana do aktywnych użytkowników, którzy docenić mają zaczep na ucho oraz konstrukcję odporną na pot (IPX5). Poza większą wytrzymałością różnią się od wcześniej wymienionego modelu także tym, że mają przetworniki w rozmiarze 14,2 mm i oferują minimalnie krótszy czas działania: 8 + 18 godzin.

Słuchawki SoundForm ClearFit (fot. Belkin)

Jeśli zaś celujesz w nauszne słuchawki z ANC, to może Cię zainteresować urządzenie o nazwie Belkin SoundForm Isolate. To pierwszy w ofercie tego producenta model z aktywną redukcją szumów, oferujący też tryby transparentny i pośredni. Może również pochwalić się całkiem długim czasem działania, sięgającym 60 godzin po naładowaniu do pełna (lub 40 godzin, jeśli chcemy korzystać z ANC).

Słuchawki SoundForm Isolate (fot. Belkin)

Podobny czas pracy oferują też nauszne słuchawki Belkin SoundForm Surround. Nie mają ANC (a jedynie ENC), ale za to nadal kuszą składaną i rozsuwaną konstrukcją, dzięki której są wygodne w transporcie.

Słuchawki SoundForm Surround (fot. Belkin)

Na więcej szczegółów musimy jeszcze poczekać, tymczasem poniżej podrzucam ceny wszystkich tych nowych modeli:

SoundForm Rhythm – 35 dolarów (równowartość ~135 złotych),

SoundForm ClearFit – 60 dolarów (~230 złotych),

SoundForm Isolate – 60 dolarów (~230 złotych),

SoundForm Surround – 40 dolarów (~155 złotych).

Praktyczne akcesoria mobilne: ładowarki, powerbanki i klawiatury

Na słuchawkach świat się nie kończy. Belkin zaprezentował także wiele mobilnych akcesoriów, które – poza praktycznością – łączy fakt, że zostały wykonane z PCR, czyli tworzywa sztucznego z recyklingu.

Znajdują się wśród nich trzy składane ładowarki Qi2, które zapewniają wygodę użytkowania, jak i transportu. Umożliwiają bezprzewodowe ładowanie iPhone’ów i innych kompatybilnych smartfonów z mocą 15 W oraz słuchawek z mocą 5 W.

Podstawowym modelem jest kompaktowy, jednofunkcyjny BoostCharge Magnetic Foldable Charger, następnie mamy umożliwiający ładowanie nawet trzech urządzeń naraz model BoostCharge 3-in-1 Magnetic Foldable Charger i wreszcie BoostCharge Pro Magnetic Wireless Travel Pad wzbogacony o technologie optymalizujące zużycie energii i dodatkowo zabezpieczające akumulator. Ceny wynoszą odpowiednio 45, 100 i 120 dolarów (~175, ~385 i ~460 złotych).

BoostCharge Magnetic Foldable Charger BoostCharge 3-in-1 Magnetic Foldable Charger BoostCharge Pro Magnetic Wireless Travel Pad fot. Belkin

W kontekście ładowania wypada też wspomnieć o dwóch nowych powerbankach. Pierwszym z nich jest BoostCharge Power Bank 10K ze zintegrowanym przewodem USB-C (za 40 dolarów / ~155 złotych). Drugim zaś BoostCharge Pro 3-Port Laptop Power Bank 20K o mocy 65 W, wyposażony także w kolorowy wyświetlacz przekazujący najważniejsze informacje o ładowaniu. Jego cena wynosi 90 dolarów (~345 złotych).

BoostCharge Power Bank 10K BoostCharge Pro 3-Port Laptop Power Bank 20K fot. Belkin

Firma Belkin pochwaliła się także serią klawiatur Pro Keyboard Case przeznaczonych do współpracy z iPadami. Zostały wykonane z syntetycznej skóry i dodatkowo chronią ekrany urządzeń. Do tego są wyposażone w trackpady i mają własne akumulatory, dzięki czemu nie zużywają energii tabletów. Ceny rozpoczynają się od 110 euro (~470 złotych).