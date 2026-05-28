UE uderza w chińską platformę zakupową i nakłada karę finansową

Komisja Europejska nałożyła karę finansową na Temu. Platforma zakupowa nie spełniła bowiem wytycznych Aktu o usługach cyfrowych.

Temu naruszyło przepisy obowiązujące w UE

Na terenie Unii Europejskiej obowiązuje Digital Services Act (DSA), czyli Akt o usługach cyfrowych. Mamy do czynienia z pakietem regulacji, które muszą być spełniane przez duże firmy technologiczne – za brak wypełnienia określonych punktów grożą kary finansowe, o czym właśnie przekonała się platforma Temu.

Chiński gigant, kojarzony głównie z bardzo tanimi zakupami, znalazł się na celowniku Komisji Europejskiej. Otóż dochodzenie, które rozpoczęto w 2024 roku, przyniosło obciążające dowody. Okazało się, że na platformie można było nabyć nielegalne produkty, w tym ładowarki, które nie przeszły podstawowych testów bezpieczeństwa czy zabawki dla niemowląt zawierające substancje chemiczne w ilościach przekraczających dopuszczalne normy.

Ponadto Temu nie dokonało właściwej oceny tego, w jaki sposób działa świadczona usługa – m.in. systemy rekomendacji i programy promocji produktów przez współpracujących influencerów. Powodowało to, że ryzyko rozpowszechnienia nielegalnych produktów było większe.

Natomiast, zgodnie z DSA, duże platformy internetowe mają obowiązek skrupulatnie oceniać ryzyko związane ze swoimi usługami i podejmować odpowiednie środki łagodzące. Ich zadaniem jest po prostu ochrona klientów i zapewnienie im usługi zgodnej z europejskimi regulacjami.

Temu ukarane przez Komisję Europejską

W związku z naruszeniami DSA, KE nałożyła na Temu karę w wysokości 200 mln euro. Z oficjalnego komunikatu wynika, że kara uwzględnia charakter naruszenia, jego wagę w odniesieniu do użytkowników z UE, a także czas trwania.

Temu ma czas do 28 sierpnia 2026 roku na przedstawienie planu działania, który musi uwzględnić środki mające na celu zaradzenie dalszemu naruszaniu DSA. Następnie KE będzie miała kolejny miesiąc na przyjęcie ostatecznej decyzji i wyznaczenie rozsądnego terminu wdrożenia. Nowe zmiany, co dość oczywiste, muszą zawierać rozwiązania niezbędne do spełnienia regulacji zgodnych z Aktem o usługach cyfrowych.

Niezastosowanie się do decyzji i dalsze nieprzestrzeganiu przepisów będzie skutkować kolejnymi, jeszcze bardziej dotkliwymi karami.