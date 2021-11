Ubisoft rozdaje prezenty – Assassin’s Creed Chronicles: Trilogy na PC za darmo

Z okazji swoich 35. urodzin Ubisoft właśnie udostępnił Assassin’s Creed Chronicles za darmo na PC. Promocja jest jednak ograniczona czasowo, dlatego powinniście się pośpieszyć, jeżeli chcecie z niej skorzystać!

Ubisoft świętuje 35. urodziny

35 lat minęło jak jeden dzień. Ubisoft, choć już nie najmłodszy, to wciąż bombarduje graczy nowymi, angażującymi produkcjami. Dopiero co pisaliśmy o kolejnych dużych aktualizacjach w Assassin’s Creed Valhalla, zaledwie miesiąc temu na rynek trafił Far Cry 6, a to przecież i tak nie wszystko.

Urodziny trzeba świętować hucznie! Ubisoft zdecydowanie poszedł tym tokiem myślenia i w ramach celebracji swojego święta odpalił szereg niezłych promocji na gry w swoim sklepie. Zdecydowano się też na specjalny konkurs, w którym można sporo wygrać. Ostatnio udostępniono również darmowy weekend z Ghost Recon: Breakpoint.

Ubisoft jednak na tym nie poprzestaje i właśnie poinformował, że rozdaje Assassin’s Creed Chronicles: Trilogy na PC zupełnie za darmo. Grę możecie odebrać do 12 listopada 2021 roku do godziny 11:00 wyłącznie poprzez platformę Ubisoft Store.

Assassin’s Creed Chronicles: Trilogy – co to takiego?

Cóż, przede wszystkim Assassin’s Creed Chronicles Trilogy to nie klasyczne AC, jakie znamy z chociażby z AC: Valhalla. To zupełnie inna bajka, w której postawiono na platformową rozgrywkę typu 2.5D.

W skład Assassin’s Creed Chronicles Trilogy wchodzą Assassin’s Creed Chronicles: China, Assassin’s Creed Chronicles: India oraz Assassin’s Creed Chronicles: Russia. Wszystkie części stanowią zestaw spin-offów głównej serii i opowiadają trzy różne historie z trzech innych epok.

Każdy tytuł charakteryzuje się inną stylistyką graficzną. Ponadto w grze nie brakuje elementów zręcznościowych oraz walk z przeciwnikami, których możecie uśmiercać w bezpośrednich potyczkach lub atakując ich z ukrycia.

Assassin’s Creed Chronicles: Trilogy to ciekawa propozycja zarówno dla graczy, którzy są fanami serii i chcą uzupełnić wiedzę o marce, jak i zupełnie nowych osób, szukających relaksującego gameplay’u. Tytuł ten trafił na PC, Xbox One, PlayStation 4 oraz PlayStation 5.