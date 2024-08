Sprawdź zasięg Play i zdecyduj, czy Ci pasuje. Bez konsekwencji

Play przygotował nową ofertę. Powinna ona zainteresować szczególnie klientów, którzy chcą sprawdzić zasięg tego operatora. Teraz mogą oni to zrobić na bardzo korzystnych warunkach – bez żadnych konsekwencji w przypadku zawodu z jakości świadczonych usług.

Nowość w Play – abonament bez zobowiązań w Virgin Mobile

Sieć Virgin Mobile, która teraz należy do Play, od bardzo długiego czasu ma w ofercie abonament bez okresu zobowiązania. W przeszłości kosztował on 14 złotych i zapewniał nielimitowane rozmowy i SMS-y do wszystkich. Internet był dodatkowo płatny – za każde 1 GB klient płacił 1 złoty (maksymalnie 15 złotych).

Ponad rok temu najtańszy i jedyny abonament z umową bezterminową został zmodernizowany – jego cenę podniesiono do 20 złotych miesięcznie, ale jednocześnie do nielimitowanych rozmów i SMS-ów dodano nielimitowane MMS-y i 20 GB internetu. Jest to zatem bardziej opłacalna oferta. Chyba że jesteście moją mamą, która z internetu korzysta tylko w domu (po Wi-Fi) i jej wystarcza to, co ma za 14 złotych, gdyż cały czas korzysta z poprzedniej wersji oferty.

Dla niektórych klientów 20 GB może być jednak zbyt małą paczką danych – wiele osób potrzebuje większej liczby gigabajtów w ciągu miesiąca. Dziś Play poinformował, że od teraz pozostałe dwa abonamenty z większymi pakietami danych do wykorzystania również są dostępne z umową bezterminową.

Ceny tych abonamentów są naturalnie wyższe, ponieważ wynoszą 30 i 40 złotych miesięcznie (po rabatach za elektroniczną fakturę, terminowe płatności i zgody marketingowe), ale równocześnie zapewniają możliwość wykorzystania odpowiednio 40 i 60 GB danych w ciągu miesiąca. Ponadto otrzymacie do dyspozycji również nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Co nie mniej ważne – opłata aktywacyjna wynosi 0 złotych.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

W przypadku abonamentów za 30 i 40 złotych miesięcznie dostępna jest też promocja, dzięki której za każdy kolejny abonament zapłacicie o 10 złotych mniej, czyli 20 i 30 złotych co miesiąc.

Promocja Play ma jednak jeden „haczyk”

Niniejsza oferta może zainteresować zarówno osoby, które nie chcą wiązać się z operatorem umową terminową, a potrzebują więcej gigabajtów do wykorzystania, ale też klientów, którzy chcą sprawdzić zasięg Play i jakość świadczonych przez tę sieć usług. W przypadku braku satysfakcji umowę można zerwać bez konsekwencji z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Nie jest to jednak stała promocja, tylko oferta ograniczona czasowo. Operator nie podaje, do kiedy będzie obowiązywała, ale jeśli ktoś chciałby z niej skorzystać, nie powinien zbyt długo się nad tym zastanawiać.