Uber testuje taksówki bez kierowcy w popularnym wśród Polaków kraju

Taksówki bez kierowcy wyjeżdżają na europejskie drogi – Uber rozpoczął już testy w kraju, do którego uwielbiają jeździć Polacy. Kto wie, może spotkasz je już na najbliższych wakacjach.

We wrześniu 2025 roku wspominaliśmy, że na europejskich drogach w niedalekiej przyszłości mogą pojawić się robotaksówki. Jedną z firm, pracujących nad wdrożeniem autonomicznego pojazdu, jest Tesla, która wraz z WeRide ogłosiła testy w Szwajcarii. W podobnym czasie pojawiły się też informacje na temat prac Ubera, które dzięki współpracy z marką Momenta, miały w 2026 roku pozwolić na wyjechanie robotaksówek na europejskie drogi. Pierwsze testy miały rozpocząć się w Monachium, a następnie rozszerzyć się na kolejne miasta i kraje. Teraz okazuje się, że w testowanie autonomicznych samochodów w Europie zaangażowały kolejne firmy.

Uber pochwalił się, że połączył siły z Verne i Pony.ai. Celem tej współpracy jest uruchomienie pierwszej komercyjnej robotaksówki na Starym Kontynencie. Co ciekawe, firmy twierdzą, iż trwają już wstępne prace wdrożeniowe obejmujące walidację na drogach publicznych, a na pierwsze miasto wybrano chorwacki Zagrzeb.

Pony.ai ma być odpowiedzialne za dostarczanie rozwiązań w zakresie autonomicznej jazdy, natomiast Verne będzie właścicielem floty oraz operatorem usług. Całość tego rozwiązania ma spajać Uber, który zajmie się zintegrowaniem usługi z globalną siecią przewozów pasażerskich.

Taksówki bez kierowcy Ubera w chorwackim Zagrzebiu – na tym mieście raczej się nie skończy

Przedsiębiorstwa rozpoczęły już testy, których celem jest uruchomienie komercyjnej usługi autonomicznych taxi w Zagrzebiu. Na tym jednak prawdopodobnie się nie skończy, bo firmy potencjalnie chcą rozszerzyć to rozwiązanie w kolejnych europejskich miastach, a nawet twierdzą, iż planują wdrożenie floty tysięcy robotaksówek w ciągu najbliższych kilku lat.

Trwające testy na ten moment oparte są na taksówce Arcfox Alpha T5, korzystającej z autonomicznego systemu jazdy Pony.ai Gen-7. Verne pracuje nad zapewnieniem gotowości rynkowej, a także nad uzyskaniem koniecznych zgód regulacyjnych, aby wdrożenie komercyjne autonomicznych pojazdów było na europejskich drogach możliwe.

Uber podkreśla, że zamierza zainwestować w Verne i wspierać przyszłą ekspansję jako partner strategiczny.