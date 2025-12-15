Biedronka i Uber łączą siły. To świetna wiadomość dla klientów

Biedronka ogłosiła współpracę z platformą Uber Eats. Dla wielu osób zakupy staną się przede wszystkim wygodniejsze.

Współpraca Biedronki i Uber Eats

Sieć sklepów Biedronka cieszy się ogromną popularnością w Polsce. W związku z tym, wprowadzenie wsparcia dla dostaw Uber Eats powinno ucieszyć sporo osób. Co więcej, na pojawienie się usługi nie trzeba czekać, bowiem już wystartował program pilotażowy.

Pierwsze sklepy, które pozwalają na skorzystanie z dostaw Uber Eats, działają w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Z czasem lista będzie się poszerzać, a także zostaną dodane kolejne miasta w następnych etapach współpracy. Docelowo usługa pojawi się wszędzie tam, gdzie działa Uber Eats.

Należy wspomnieć, że subskrybenci Uber One mogą już składać zamówienia z dostawą za 0 złotych. Ponadto każdy ze sklepów, biorących udział w projekcie, został odpowiednio przygotowany, aby obsługa zamówień była możliwie najsprawniejsza. Dostawa pod drzwi ma być możliwa nawet w 30 minut – oczywiście dotyczy do wybranych przypadków, a nie każdego klienta.

fot. Biedronka

Które sklepy Biedronki wspierają już Uber Eats?

Jak przed chwilą wspomniałem, na ten moment mamy do czynienia z pilotażem usługi, ale dostępna jest ona dla wszystkich zainteresowanych, którzy mieszkają w odpowiednim miejscu. Z rozwiązania mogą skorzystać mieszkańcy Warszawy na terenie Mokotowa oraz mieszkańcy Krakowa z centrum miasta i Kazimierza. Z kolei w Poznaniu usługa dostępna jest w obrębie dzielnic Łacina i Grunwald.

Natomiast jeszcze w tym roku z zalet współpracy Biedronki z Uberem skorzystają mieszkańcy Katowic. Dowiedzieliśmy się, że do końca 2025 roku do programu zostanie włączonych około 20 sklepów, a wkrótce po tym liczba ta wzrośnie do około 40 placówek w piętnastu największych aglomeracjach: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, Lublinie, Szczecinie, Olsztynie, Gdyni, Białymstoku, Rzeszowie, Toruniu oraz Katowicach.

Wypada dodać, że niedawno mogliśmy usłyszeć, że nowa akcja Ubera ułatwi niesienie świątecznej pomocy potrzebującym. Pojawiły się też informacje, że Uber będzie prawie McDonald’s. Dzieje się więc całkiem sporo, ale to dobrze.