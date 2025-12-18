Orange rozdaje prezenty. Skorzystasz Ty i Twój znajomy

Jesteś użytkownikiem Orange Flex? Jeśli tak, to w aplikacji czekają prezenty do odebrania. Dwa przeznaczone są dla Ciebie, jednym możesz obdarować bliską osobę.

Trzy prezenty w Orange Flex

Niedawno mogliśmy dowiedzieć się, że w aplikacji Orange Flex wprowadzono wygodniejsze zarządzanie dodatkowymi numerami. To jednak nie koniec niespodzianek, które pomarańczowy operator przygotował na końcówkę 2025 roku. Klienci mogą bowiem odebrać prezenty.

W aplikacji pojawiły się promocje, które – jak podkreśla Orange – mają ułatwić pozostanie w kontakcie z bliskimi. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać je w dowolnym celu, jak przykładowo obejrzenie kolejnego odcinku ulubionego serialu, gdy akurat nie mamy dostępu do WiFi czy chociażby podczas korzystania z nawigacji, gdy będziemy na zagranicznym wyjeździe.

Jak już wspomniałem, dostępne są trzy specjalne oferty przygotowane z okazji świąt. Użytkownicy mogą bowiem odebrać:

Internet UNLMTD na 7 dni za 0 złotych – internet bez limitu do wykorzystania na terenie kraju,

5 GB w roamingu w UE na 7 dni za 0 złotych – dodatkowy pakiet gigabajtów, który przyda się w trakcie wizyty u bliskich za granicą, poświątecznego urlopu lub podczas powitania Nowego Roku w jednej z europejskich stolic,

Flex dla kogoś 50% taniej na 6 miesięcy – prezent, który możemy przekazać bliskiej osobie.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Jak skorzystać ze świątecznej promocji w Orange Flex?

Nowe promocje są już widoczne w aplikacji Orange Flex – dostępne są w sekcji Klub Flex. Wystarczy wybrać interesujący nas prezent, a następnie kliknąć Aktywuj i w kolejnym kroku potwierdzić decyzję. Pakiety danych zostaną dodane do konta.

Natomiast w przypadku trzeciego prezentu wygenerowany kod należy przekazać bliskiej osobie, która powinna go wpisać przed aktywacją Flexa – jest do tego specjalne okienko. Wszystkie promocje obowiązują od 18 grudnia do 6 stycznia, więc nie trzeba się mocno spieszyć. Można z nich skorzystać zarówno teraz, po świętach, jak i także na początku 2026 roku.