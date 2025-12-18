Huawei znów na szczycie, ale to Xiaomi najbardziej imponuje

Huawei znów może pochwalić się pozycją lidera – tym razem na rynku urządzeń do noszenia. Jednocześnie Xiaomi również ma powody, aby chwalić się swoimi osiągnięciami.

Smartwatche i smart opaski coraz popularniejsze. Liczby mówią same za siebie

Firma IDC opublikowała najnowszy raport, dotyczący sytuacji na rynku urządzeń do noszenia. Wynika z niego, że w ujęciu globalnym wszyscy producenci dostarczyli w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2025 roku łącznie 154,1 miliona sztuk tego typu sprzętów. Oznacza to wzrost względem analogicznego okresu w 2024 roku o 10%.

Zdecydowaną większość dostaw stanowiły smartwatche, gdyż ich producenci dostarczyli w ciągu dziewięciu pierwszych miesięcy 2025 roku łącznie prawie 120 milionów, o 7,3% więcej niż w takim samym okresie w 2024 roku. Z kolei prostych zegarków i smart opasek trafiło na rynek około 33 miliony – w tym przypadku wzrost wyniósł już 21,3%.

Huawei największym dostawcą wearables na świecie

W ciągu pierwszych trzech kwartałów bieżącego roku najwięcej smartwatchy i smart opasek dostarczył na rynek Huawei – 28,6 miliona, co dało mu 18,6% udziałów w segmencie wearables i pozycję lidera. Drugie miejsce przypadło natomiast Xiaomi, które rok do roku zwiększyło dostawy aż o 36,1%. TOP 3 zamyka Apple z podobnym wolumenem dostaw (27,9 miliona) i udziałami (18,1%), ale znacznie mniejszym wzrostem – 23,9%.

Poza podium, w ujęciu globalnym, znaleźli się kolejno Samsung i BBK Electronics (odpowiednio 11,8% i 7,9%), którzy pod względem wolumenu dostaw znacząco odbiegają od najlepszej trójki. Równocześnie mocną pozycję mają producenci, uwzględnieni razem w sekcji Pozostali, ponieważ łącznie dostarczyli na rynek aż 50 milionów sztuk, czyli około jedną trzecią. Pokazuje to, że klienci chętnie wybierają propozycje innych marek, niekoniecznie tych największych i najbardziej znanych.

Inaczej sytuacja wygląda w samych Chinach, do których trafiło ponad 58 milionów smartwatchy i opasek (czyli ponad jedna trzecia globalnego wolumenu). Również w tym kraju Huawei jest Numerem Jeden, a Xiaomi Numerem Dwa, ale trzecia lokata przypadła już BBK. Apple jest dopiero na czwartej, a TOP 5 zamyka Honor. Samsung dostarczył za mało, aby został wymieniony z nazwy, co wynika z jego relatywnie słabej pozycji w Państwie Środka.