Z UOKiK nie ma żartów. Prawie 8,5 miliona złotych kary za brak współpracy

UOKiK nałożył ogromną karę za brak współpracy ze strony sklepu internetowego

Szwajcarski sklep internetowy sprzedający meble do domu, ogrodu oraz akcesoria, mocno naraził się UOKiK-owi. Firma Beliani kusi ofertą i promocjami, ale wygląda na to, że w ostatnim czasie konsekwentnie ignorował polską instytucję. W związku z tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił nałożyć na e-commerce karę o wartości sięgającej niemalże 8,5 miliona złotych.

Jak podkreśla Tomasz Chróstny (Prezes UOKiK-u), sklepy internetowe to miejsca, w których decyzje o zakupie produktu przez klienta zapadają bardzo szybko. Nierzadko wynika to z okazyjnej ceny czy presji czasu związanej z końcem danej akcji promocyjnej. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów regularnie weryfikuje, czy tego typu kuszące promocje są przedstawiane przez dany e-commerce w rzetelny sposób.

W przypadku Beliani Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z komunikatami prezentowanymi na stronie sklepu. Urząd wspomina o reklamach zachęcających do szybkiego zakupu czy informowania klientów o ostatnich dostępnych sztukach. Ponadto weryfikowano też sposób informowania o obniżkach cen sprzed 30 dni przed promocją.

UOKiK, chcąc wyjaśnić sprawę, skierowało do Beliani prośbę o szereg odpowiedzi na pytania, sposób prezentowania promocji czy przekazanie dokumentów firmy. Pomimo ponawiania pytań oraz skutecznego doręczania pism przedsiębiorstwo nie przekazało odpowiedzi. Dlatego też na szwajcarską spółkę nałożono karę w wysokości 8 453 400 złotych (równowartość 2 milionów euro).

Kara UOKiK dla Beliani – dlaczego kwota jest tak ogromna?

Kara sięgająca niemalże 8,5 miliona złotych wynika z kilku aspektów. Przede wszystkim Beliani nie przekazało UOKiK-owi danych na temat obrotu spółki, przez co Prezes urzędu nie mógł zastosować limitu kwotowego w wysokości do 3% obrotu. Z uwagi na brak współpracy, brak odpowiedzi na wezwania czy zajęcie jakiegokolwiek stanowiska przez firmę podjęto decyzję o nałożeniu maksymalnej wysokości kary.

Beliani ma miesiąc na odwołanie się od decyzji do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.