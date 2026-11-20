Nowa usługa nazywa się Uber Dunes i pozwala wybrać się na jazdę po wydmach. Brzmi ciekawie, ale należy odnotować, że jest dostępna w Dubaju. Ponadto ruszyły testy rozwiązania Uber Kids.
Uber Dunes, czyli nietuzinkowa wycieczka na pustynię
W 2025 roku mogliśmy dowiedzieć się, że Uber zaczął oferować przelot helikopterem między Sorrento i Capri. Natomiast teraz Uber postanowił wprowadzić kolejną wyjątkową usługę. Niestety, skorzystają z niej nieliczni, ale w tym przypadku cena raczej nie będzie problemem – lot helikopter był znacznie droższy.
Usługa Uber Dunes jest dostępna od 20 listopada 2026 roku. W jej ramach użytkownicy aplikacji Uber, którzy przebywają w Dubaju, mogą zamówić specjalny przejazd. Jest to wycieczka po pustynnym krajobrazie – pasażerowie odbierani są z wybranego punktu na terenie Dubaju, skąd udają się do pustynnego obozu, gdzie przez 20 minut po wydmach podróżują wraz z doświadczonymi przewodnikami.
Usługa jest realizowana wraz z Arabian Adventures, jednym z czołowych operatorów wycieczek na pustynię w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dodatkowo, oprócz samego przejazdu, w pakiecie znajduje się pustynny poczęstunek i powrót pod wskazany adres.
Cena wynosi 350 dirhamów (AED), co jest równowartością około 385 złotych. Z usługi jednocześnie mogą skorzystać cztery osoby. Należy też wspomnieć, że rezerwacje można dokonywać z wyprzedzeniem do 30 dni. Usługa będzie dostępna w piątki, soboty i niedziele – od 20 listopada do 13 grudnia 2026 roku.
Uber Kids dla rodziców i dzieci
Uber postanowił sprawdzić przewozy dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat, które są zamawiane przez rodziców i opiekunów. Usługa zapewnia też opcję śledzenia, gdzie znajduje się dziecko w trakcie przejazdu. Ponadto dostępna jest transmisja na żywo z wnętrza samochodu. Inni opiekunowie mogą uczestniczyć w przejazdach z dziećmi, o ile wcześniej uzyskają zgodę rodziców lub opiekunów dziecka.
Każdy taki przejazd musi odbywać się do jednego miejsca docelowego. Nie można wybrać przejazdu z wieloma przystankami. Usługę mogą świadczyć tylko kierowcy z wysokimi ocenami, którzy wcześniej ukończą krótki kurs. Wymagane jest też, aby mieli włączone nagrywanie dźwięku i obrazu w swojej aplikacji. To wszystko w ramach zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.
Wypada zaznaczyć, że ta usługa obecnie jest testowana w kilku wybranych regionach w USA. Niewykluczone jednak, że z czasem – jeśli wyniki będą zadowalające – zostanie rozszerzona na większy obszar.