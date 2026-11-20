Nowa usługa nazywa się Uber Dunes i pozwala wybrać się na jazdę po wydmach. Brzmi ciekawie, ale należy odnotować, że jest dostępna w Dubaju. Ponadto ruszyły testy rozwiązania Uber Kids.

Uber Dunes, czyli nietuzinkowa wycieczka na pustynię

W 2025 roku mogliśmy dowiedzieć się, że Uber zaczął oferować przelot helikopterem między Sorrento i Capri. Natomiast teraz Uber postanowił wprowadzić kolejną wyjątkową usługę. Niestety, skorzystają z niej nieliczni, ale w tym przypadku cena raczej nie będzie problemem – lot helikopter był znacznie droższy.

Usługa Uber Dunes jest dostępna od 20 listopada 2026 roku. W jej ramach użytkownicy aplikacji Uber, którzy przebywają w Dubaju, mogą zamówić specjalny przejazd. Jest to wycieczka po pustynnym krajobrazie – pasażerowie odbierani są z wybranego punktu na terenie Dubaju, skąd udają się do pustynnego obozu, gdzie przez 20 minut po wydmach podróżują wraz z doświadczonymi przewodnikami.

Usługa jest realizowana wraz z Arabian Adventures, jednym z czołowych operatorów wycieczek na pustynię w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dodatkowo, oprócz samego przejazdu, w pakiecie znajduje się pustynny poczęstunek i powrót pod wskazany adres.

Your desert escape awaits 🏜️



Uber Dunes is launching in Dubai in partnership with Dubai Department of Economy and Tourism (DET) and Arabian Adventures. Go dune bashing, grab desert refreshments, and ride there and back with Uber Black. Book it all through Uber Reserve, Fridays… pic.twitter.com/ogWaZBL6Gs — Uber (@Uber) November 20, 2026

Cena wynosi 350 dirhamów (AED), co jest równowartością około 385 złotych. Z usługi jednocześnie mogą skorzystać cztery osoby. Należy też wspomnieć, że rezerwacje można dokonywać z wyprzedzeniem do 30 dni. Usługa będzie dostępna w piątki, soboty i niedziele – od 20 listopada do 13 grudnia 2026 roku.

Uber Kids dla rodziców i dzieci

Uber postanowił sprawdzić przewozy dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat, które są zamawiane przez rodziców i opiekunów. Usługa zapewnia też opcję śledzenia, gdzie znajduje się dziecko w trakcie przejazdu. Ponadto dostępna jest transmisja na żywo z wnętrza samochodu. Inni opiekunowie mogą uczestniczyć w przejazdach z dziećmi, o ile wcześniej uzyskają zgodę rodziców lub opiekunów dziecka.

Każdy taki przejazd musi odbywać się do jednego miejsca docelowego. Nie można wybrać przejazdu z wieloma przystankami. Usługę mogą świadczyć tylko kierowcy z wysokimi ocenami, którzy wcześniej ukończą krótki kurs. Wymagane jest też, aby mieli włączone nagrywanie dźwięku i obrazu w swojej aplikacji. To wszystko w ramach zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa.

Wypada zaznaczyć, że ta usługa obecnie jest testowana w kilku wybranych regionach w USA. Niewykluczone jednak, że z czasem – jeśli wyniki będą zadowalające – zostanie rozszerzona na większy obszar.